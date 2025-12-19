AFV

Mondo

Trump minaccia il Venezuela: Sheinbaum invoca intervento ONU

Dic 19, 2025 #Claudia Sheinbaum, #Onu, #Trump, #Venezuela

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha invitato l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ad agire contro le aggressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti del Venezuela.

(Faccio) appello alle Nazioni Unite affinché assumano il loro ruolo. Non si è vista. Assuma il suo ruolo per evitare qualsiasi spargimento di sangue e cercare sempre una soluzione pacifica dei conflitti“, ha dichiarato la presidente in conferenza stampa.

Martedì Trump ha dichiarato il governo venezuelano “organizzazione terroristica straniera” e ha ordinato un blocco militare nelle acque dei Caraibi per impedire il passaggio delle petroliere del Paese sudamericano.

“Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande flotta navale mai riunita nella storia del Sud America. Questa presenza è destinata ad aumentare e lo shock per loro sarà senza precedenti, finché non restituiranno agli Stati Uniti tutto il petrolio, le terre e gli altri beni che ci hanno rubato in precedenza”, ha minacciato Trump nel mezzo delle crescenti tensioni tra i due paesi.

“In seguito alla dichiarazione di ieri del presidente Trump e alla situazione del Venezuela, ribadiamo la posizione del Messico, in linea con la Costituzione, di non intervento, non ingerenza straniera, autodeterminazione dei popoli e risoluzione pacifica delle controversie”, ha risposto Sheinbaum.

