Israele, più di 100 leggi per discriminare i palestinesi

Il rapporto di una Ong spiega come Israele ha rafforzato l’apartheid durante la guerra a Gaza

Orly Noy su +972 Independent commentary and news from Israel & Palestine

Da oltre due anni, la vita pubblica israeliana è avvolta da una fitta e sconcertante nebbia. Crisi, conflitti e preoccupazioni si sono susseguiti senza sosta, sia all’interno che all’esterno del Paese: lo shock dell’attacco di Hamas del 7 ottobre e la campagna di rappresaglie genocidarie condotta da Israele contro Gaza, la campagna per riportare a casa gli ostaggi e contro la denigrazione delle loro famiglie da parte dello Stato, gli scontri imprudenti con l’Iran. Insieme, questi eventi hanno immerso la società israeliana in uno stato di torpore collettivo, mascherando la profondità dell’abisso in cui stiamo rapidamente sprofondando.

Ma non si può dire lo stesso dei nostri parlamentari. Come dimostra un nuovo rapporto allarmante del centro legale Adalah (The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel), con sede ad Haifa, i parlamentari hanno approfittato del caos degli ultimi due anni per far approvare più di 30 nuove leggi che rafforzano l’apartheid e la supremazia ebraica, che si aggiungono alla lista già stilata da Adalah che ora conta più di 100 leggi israeliane discriminatorie nei confronti dei cittadini palestinesi.

Una delle principali conclusioni della relazione è che c’è stato un attacco generalizzato alla libertà di espressione, di pensiero e di protesta in un’ampia gamma di settori. Si tratta in particolare di leggi che vietano la pubblicazione di contenuti che includono “la negazione degli eventi del 7 ottobre”, come descritto dalla Knesset, e che limitano la diffusione dei media critici che “danneggiano la sicurezza dello Stato”.

Un’altra legge autorizza il Ministero dell’Istruzione a licenziare gli insegnanti e a ritirare i finanziamenti agli istituti scolastici sulla base di opinioni che considera espressione di sostegno o incitamento a un atto o a un’organizzazione terroristica. Parallelamente a una campagna condotta dallo Stato per espellere gli attivisti internazionali di solidarietà, una terza legge vieta ai cittadini stranieri di entrare nel Paese se hanno fatto dichiarazioni critiche nei confronti di Israele o hanno chiesto ai tribunali internazionali di prendere provvedimenti contro lo Stato e i suoi rappresentanti.

Ma il disegno di legge più pericoloso è forse quello che prende di mira i cittadini che cercano semplicemente di consultare informazioni provenienti da fonti che lo Stato non apprezza. Solo un mese dopo il 7 ottobre, la Knesset ha approvato un’ordinanza temporanea di due anni – rinnovata la scorsa settimana (26 novembre) per altri due anni – che vieta la «consultazione sistematica e continua di pubblicazioni di un’organizzazione terroristica», sotto pena di un anno di reclusione. In altre parole, il parlamento ora criminalizza comportamenti che si svolgono interamente nella sfera privata di una persona.

Secondo le note esplicative del disegno di legge, la legislazione si basa sull’affermazione che “un’esposizione intensiva alle pubblicazioni terroristiche di alcune organizzazioni può creare un processo di indottrinamento – una forma di ”lavaggio del cervello“ autoinflitto – che può rafforzare il desiderio e la motivazione a commettere un atto terroristico con un livello molto elevato di preparazione”. Ma la legge non specifica cosa si intenda per «esposizione intensiva» o «lettura continua», lasciando la durata e la soglia completamente indefinite.

Non specifica nemmeno gli strumenti che le autorità possono utilizzare per stabilire che una persona ha consultato contenuti vietati. Come potranno, nella pratica, i funzionari sapere cosa guarda qualcuno in privato? Come osserva il rapporto Adalah, la localizzazione dei potenziali sospetti richiederebbe di per sé operazioni di spionaggio, la sorveglianza dell’intera popolazione e il controllo dell’attività su Internet.

Sebbene le «pubblicazioni terroristiche» vietate attualmente comprendano solo i documenti di Hamas e dello Stato Islamico – il ministro della Giustizia ha già espresso l’intenzione di ampliare tale elenco –, i parlamentari hanno anche cercato di tagliare l’accesso ad altre fonti di informazione che potrebbero, Dio non voglia, esporre i cittadini israeliani alla portata dei crimini contro l’umanità che il loro esercito ha commesso e continua a commettere a Gaza. Da qui l’adozione della cosiddetta “legge Al Jazeera” [già nel settembre 2024, il canale qatariota è stato sospeso, poi, dopo un lungo procedimento, nel novembre 2025 la Knesset adotterà una legge con il pretesto che questo canale metteva in discussione «la sicurezza nazionale»], che ha privato il pubblico israeliano di una delle fonti di informazione più affidabili al mondo sugli eventi a Gaza.

Allo stesso modo, la legge contro la «negazione degli eventi del 7 ottobre» non solo equipara gli attacchi a un crimine paragonabile all’Olocausto [il che rimanda a una legge del 1986 sul negazionismo della Shoah], ma va ben oltre il campo delle azioni per estendersi a quello del pensiero e della sua espressione. Non fa alcuna distinzione tra, da un lato, gli appelli diretti alla violenza o al terrorismo, che sono già vietati, e, dall’altro, la semplice espressione di una posizione politica, di un discorso critico o di scetticismo nei confronti della versione ufficiale dello Stato.

«La legge mira a coltivare la paura, a soffocare il dibattito pubblico e a sopprimere qualsiasi discussione su una questione di interesse pubblico», osserva Adalah. «Non è ancora chiaro quali azioni costituiscano l’atto di “negazione” vietato dalla legge, tanto più che ad oggi lo Stato non ha nominato una commissione d’inchiesta ufficiale sugli attacchi del 7 ottobre, né ha pubblicato […] una “versione ufficiale” degli eventi di quel giorno».

Il rapporto di Adalah fornisce una buona indicazione della direzione che sta prendendo Israele. Anche se sembra che abbiamo già toccato il fondo, c’è sempre un abisso oltre l’abisso, un abisso che invita a nuove atrocità e verso il quale ci stiamo precipitando a tutta velocità.

Queste leggi spregevoli non hanno portato centinaia di migliaia di persone in piazza, nemmeno tra coloro che un tempo dicevano di temere per il destino della «democrazia israeliana». In realtà, alcune di queste leggi sono state approvate con il sostegno dei partiti ebraici dell’opposizione alla Knesset. L’illusione di una democrazia riservata agli ebrei non è mai sembrata così grottesca, né così pericolosa.

L’abisso oltre l’abisso

Fin dai primi giorni della guerra, il regime israeliano ha violato gravemente i diritti fondamentali alla libertà di opinione e di manifestazione. Il 17 ottobre 2023, l’allora commissario generale di polizia Yaakov Shabtai ha annunciato una politica di “tolleranza zero” nei confronti delle “dichiarazioni provocatorie” e delle manifestazioni, e per mesi ogni tentativo di manifestare contro la devastazione di Gaza da parte dell’esercito israeliano è stato represso con pugno di ferro.

Ma l’ondata di nuove leggi draconiane va ancora oltre. Oltre a stabilire l’infrastruttura giuridica necessaria per la persecuzione sistematica dei dissidenti, sia ebrei che palestinesi, comprende misure che prendono di mira esplicitamente i cittadini palestinesi, come la cosiddetta “legge sull’espulsione delle famiglie dei terroristi”.

In virtù di questa legge, la definizione del termine “terrorista” – un’etichetta applicata quasi esclusivamente ai palestinesi in Israele – è stata ampliata per includere non solo le persone condannate per terrorismo in un procedimento penale, ma anche quelle detenute perché sospettate di tali reati, comprese quelle poste in detenzione amministrativa. In altre parole, persone che non sono state né incriminate né condannate per nulla.

Allo stesso tempo, la Knesset ha rafforzato il già draconiano divieto di «ricongiungimento familiare» per impedire ai cittadini palestinesi di Israele di sposare palestinesi della Cisgiordania e di Gaza. La Knesset ha inasprito le sanzioni contro i palestinesi che “soggiornano illegalmente” in Israele. In effetti, i parlamentari hanno sfruttato il genocidio di Gaza per intensificare la loro guerra demografica di lunga data contro i palestinesi, compresi quelli che vivono all’interno dei confini del 1948.

Un capitolo separato del rapporto di Adalah documenta le gravi violazioni dei diritti dei prigionieri e dei detenuti palestinesi dal 7 ottobre, che, secondo testimonianze e altri rapporti, sono stati detenuti in campi dove regnava la tortura. La stessa ondata legislativa ha anche gravemente compromesso i diritti dei bambini, eliminando «la distinzione giuridica di lunga data tra adulti e minori» per i reati legati al cosiddetto terrorismo. Inoltre, il rapporto descrive in dettaglio la legislazione che danneggia deliberatamente i cittadini palestinesi di Israele, ampliando il ricorso al servizio militare come criterio di accesso alle prestazioni sociali e ai fondi pubblici, nonché i rifugiati palestinesi nei territori occupati, vietando le organizzazioni umanitarie come l’UNRWA.

Essendo da tempo consapevole dell’utilità di “sollevare il velo” e svelare la vera natura del regime israeliano – antidemocratico, razzista e basato sull’apartheid – non trovo alcun motivo per essere ottimista al riguardo. Nella corsa sfrenata dei leader israeliani verso il fascismo, non solo saranno i più esposti e vulnerabili a pagare il prezzo più alto, ma è proprio nel divario tra l’immagine che la società ha di sé stessa e la realtà che il cambiamento politico diventa possibile. Quando questo divario si colma e la società inizia ad accettare l’immagine che le restituisce lo specchio, lo spazio politico per una trasformazione significativa si riduce notevolmente.

Negli ultimi anni, centinaia di migliaia di israeliani sono scesi in piazza per protestare contro la «riforma giudiziaria» del governo Netanyahu, sostenendo che il suo vero obiettivo fosse quello di «distruggere la democrazia israeliana». Tuttavia, il movimento di protesta si è concentrato in gran parte sui meccanismi procedurali della democrazia: i controlli e gli equilibri, l’indipendenza giudiziaria, i contenziosi giudiziari del primo ministro e la sua capacità di esercitare le sue funzioni. Poca o nessuna attenzione è stata prestata all’erosione dei fondamenti sostanziali della democrazia: la libertà di espressione e di manifestazione, l’uguaglianza davanti alla legge e le garanzie contro la discriminazione istituzionalizzata.

Queste tendenze non risalgono agli ultimi due anni, ma non è un caso che abbiano subito un’accelerazione spaventosa parallelamente al genocidio perpetrato da Israele a Gaza. La devastazione della Striscia di Gaza e la legislazione fascista che sta avanzando alla Knesset funzionano come due forze coordinate che lavorano per smantellare gli ultimi vincoli che ancora gravano sul potere israeliano.

E così come il movimento di protesta israeliano non può ignorare il genocidio a Gaza e la questione della supremazia ebraica se spera di resistere efficacemente alla riforma giudiziaria, il movimento globale che si oppone al genocidio non può ignorare la legislazione promossa dalla Knesset più estrema nella storia di Israele. Non si tratta più solo di una questione interna a Israele, ma di un attacco più ampio all’esistenza stessa del popolo palestinese.

Orly Noy è redattrice capo di Local Call, attivista politica e traduttrice di poesia e prosa farsi. È presidente il Cda di B’Tselem e attivista del partito Balad