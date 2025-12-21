IL CONGRESSO POTREBBE AVVIARSI VERSO UN ALTRO SHUTDOWN A GENNAIO

Alla fine di gennaio 2026 scade la risoluzione temporanea di proroga, e bisognerà approvare un bilancio definitivo. Ma su questo ci sono ancora questioni irrisolte.

Il nodo principale che blocca l’approvazione del bilancio federale sonoi sussidi federali agli Stati per l’ampliamento della copertura sanitaria pubblica (Medicaid). I repubblicani si rifiutano di rinnovarli, poiché fanno parte del programma Obamacare, odiato dalla loro formazione politica.

Dopo lo shutdown durato 43 giorni, otto senatori democratici hanno deciso di votare a favore di una nuova risoluzione temporanea, con l’obiettivo di discutere e approvare una proroga triennale dei sussidi sanitari, per poi passare all’approvazione del bilancio completo. Tuttavia, i repubblicani hanno affossato l’emendamento democratico volto a tale proroga. Ora, la prossima scadenza cruciale — il 20 gennaio — potrebbe diventare la data d’inizio di un nuovo shutdown, perché i democratici intendono sfruttare proprio la minaccia di un “blocco del governo” per ottenere il rinnovo dei sussidi assicurativi.

La strategia dei repubblicani prevede invece di approvare a gennaio, in via prioritaria,sei dei dodici disegni di legge di spesa che compongono il bilancio federale USA: quelli relativi ai dipartimenti della Difesa, della Sanità, del Lavoro, del Commercio, della Giustizia e degli Affari Interni. In questo modo, i democratici si troverebbero con ben pochi strumenti di pressione. Dunque, la battaglia sul budget sarà nuovamente infuocata.

A complicare ulteriormente la situazione si aggiungono altri problemi. Per esempio, un gruppo bipartisan di senatori, guidato dal repubblicano Ted Cruz e dalla democratica Maria Cantwell, chiede di modificare il disegno di legge sul bilancio della Difesa,introducendo una norma che limiti i voli dell’aviazione militare nelle vicinanze di Washington. Questa proposta è nata dopo lo scontro, avvenuto nel gennaio 2025, tra un elicottero militare e un aereo passeggeri. Se il Senato dovesse approvare tale emendamento al bilancio della Difesa, il testo andrebbe rimandato alla Camera dei Rappresentanti, rendendo ancora più arduo un iter già di per sé problematico.

In sintesi, è molto probabile che a gennaio si debba procedere nuovamente con una risoluzione temporanea di proroga. E prima della sua approvazione, tornerà inevitabilmente lo scontro sui sussidi sanitari — scontro che l’amministrazione della Casa Bianca non disdegna affatto di alimentare, come già fatto a settembre.

Allora… nuovo shutdown in vista?

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense