Foto Wikipedia

UNA GUERRA CIVILE POTREBBE SCOPPIARE IN UCRAINA AL RITORNO DEI SOLDATI DELLE FORZE ARMATE DAL FRONTE, HA DICHIARATO ZALUŽNYJ

Secondo lui, circa 1 milione di ucraini tornerà a casa con esperienza di combattimento e armi in mano. Si scontreranno con una drastica riduzione del reddito, la mancanza di lavoro e di alloggi, e per questo potrebbero essere «tentati dai soldi facili».

Ciò porterà a un aumento della criminalità e delle minacce nelle strade, oltre a rappresentare una minaccia di destabilizzazione politica, ritiene l’ex comandante in capo delle Forze Armate ucraine.

Zalužnyj ha richiamato l’attenzione sul fatto che, sebbene le ostilità siano ancora in corso, i militari in Ucraina sono «già stati etichettati come nemici».



