L’Occidente non ha motivo di temere i progressi tecnologici della Cina

Il Global Times risponde a un’“esclusiva” di Reuters su un presunto “Progetto Manhattan” cinese per la litografia EUV. Pechino rivendica progresso autonomo, apertura alla cooperazione e critica i blocchi tecnologici, considerati dannosi per l’innovazione e le filiere globali.

Global Times – 19 dicembre 2025

Reuters ha recentemente pubblicato una storia “esclusiva” su un cosiddetto “Progetto Manhattan” cinese, sostenendo che gli scienziati cinesi avrebbero costruito ciò che Washington ha cercato per anni di impedire: un prototipo di macchina per litografia a ultravioletti estremi (EUV). A prescindere dal fatto che il reportage — pieno di “dicono le fonti” — sia o meno uno specchietto per le allodole, l’ansia che trasmette riguardo ai progressi tecnologici della Cina è palpabile. Proprio questa ansia rivela al mondo un atteggiamento malsano che spesso emerge in Occidente.

Le macchine litografiche sono grandi apparecchiature tecniche che alcuni Paesi considerano “l’ultimo baluardo” della leadership tecnologica occidentale. Al momento, solo ASML può produrre macchine EUV al mondo. La Cina è stata a lungo vincolata nel campo delle macchine litografiche, con i dispositivi di fascia alta in precedenza dipendenti principalmente dalle importazioni, e ha quindi esplorato costantemente alternative nazionali. In realtà, i media stranieri non hanno bisogno di speculare. Sulle macchine litografiche agli ultravioletti profondi (DUV) della Cina esistono annunci ufficiali di avanzamento. Nel settembre 2024, il Ministero dell’Industria e dell’Informatica della Cina ha pubblicato nel Catalogo guida per promuovere l’utilizzo del primo lotto di importanti apparecchiature tecniche (versione 2024) le specifiche tecniche delle macchine litografiche DUV prodotte in patria: macchine con risoluzione a 65 nm e precisione di allineamento (overlay) a 8 nm. La futura tabella di marcia tecnologica per le macchine litografiche domestiche è chiara: la Cina continuerà ad avanzare verso uno sviluppo indipendente e controllabile.

La cooperazione internazionale nell’industria dei semiconduttori è fondamentale, specialmente per sistemi altamente integrati e complessi come le macchine litografiche. Nei chip avanzati, il numero di transistor per millimetro quadrato supera i 100 milioni, e i processi di progettazione, produzione, packaging e collaudo sono altamente specializzati e complessi, richiedendo la collaborazione tra imprese di più Paesi per ottenere prodotti così raffinati. Anche se la Cina compisse sfondamenti nelle macchine litografiche, questo non cambierebbe la natura fondamentale dell’industria dei semiconduttori. La Cina ha una chiara comprensione di ciò e ha costantemente sottolineato apertura e cooperazione internazionale, accogliendo le aziende di tutti i Paesi a lavorare insieme lungo la catena industriale. I benefici tangibili ottenuti da alcune aziende occidentali di chip che operano attivamente nel mercato cinese ne sono la prova.

L’insistenza della Cina sull’innovazione indipendente in scienza e tecnologia mira all’autosufficienza e al rafforzamento. Per quanto possano progredire le conquiste nelle tecnologie d’avanguardia, esse non incidono sulla cooperazione internazionale — un punto dimostrato ripetutamente in campi come l’aerospazio e l’energia verde. Bill Gates ha riconosciuto che i divieti tecnologici statunitensi contro la Cina hanno spinto la Cina ad “andare a tutta velocità” nella produzione di chip e in altri settori. Il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha inoltre affermato in più occasioni che i controlli all’export non sono riusciti a rallentare il passo di sviluppo dell’IA in Cina. Al contrario, hanno portato a un netto calo della quota di mercato di NVIDIA nel settore cinese dei chip per l’IA. La Cina ha trasformato i cosiddetti elenchi dei “colli di bottiglia” in elenchi di compiti per la ricerca scientifica e le svolte tecnologiche. Media francesi hanno commentato che “tutta la Cina avanza con lo spirito del ‘se mi blocchi, lo faccio da solo’”. I fatti hanno dimostrato che l’attuale base tecnologica della Cina, il bacino di talenti e le fondamenta industriali sono più che sufficienti per resistere a qualsiasi blocco.

La tecnologia è un bene condiviso di tutta l’umanità e dovrebbe servire al benessere delle persone in tutto il mondo. Le strategie di blocco tagliano realmente fuori la cooperazione con la Cina, e il danno finale ricadrà sul benessere complessivo dell’industria tecnologica globale — inclusi gli interessi dell’Occidente stesso. Il Forum Economico Mondiale ha rilevato che la collaborazione tra Stati Uniti e Cina è una pietra angolare del progresso scientifico globale e che oltre il 30% delle ricerche internazionali ad alto impatto degli Stati Uniti ha coinvolto scienziati cinesi. Quando gli Stati Uniti reprimono i prodotti di chip di aziende come Huawei sotto la bandiera della “sicurezza nazionale”, è proprio questo fondamento cooperativo che traina il progresso umano a essere minato, indicando invece una strada fuorviante di frammentazione tecnologica, divisione dei mercati e innovazione più lenta. Le molte dispute interne e i ripensamenti politici negli Stati Uniti, come i disaccordi sulle regole di esportazione dei chip H200 di NVIDIA verso la Cina, sottolineano soltanto quanto tali strategie di blocco siano insostenibili e autolesioniste.

Il nostro obiettivo non è mai stato quello di costruire in isolamento una “isola tecnologica” autosufficiente, bensì, sulla base del conseguimento dell’autonomia e del controllo sulle tecnologie chiave, integrarci più profondamente e paritariamente nella rete globale dell’innovazione e contribuire ad essa. Riteniamo che solo abbattendo i muri nelle nostre menti chiamati “paura” ed “egemonia”, e abbracciando apertura e cooperazione, si possano condividere davvero i dividendi del progresso tecnologico e affrontare insieme le sfide che l’umanità ha di fronte. Coloro che cercano di oscurare la luce del sole con una “cortina di ferro” finiranno per restare essi stessi nell’ombra. La porta della cooperazione win-win rimane spalancata, ma la chiave deve essere in mano a chi valorizza rispetto, uguaglianza e fiducia reciproca.

Giulio Chinappi – World Politics Blog