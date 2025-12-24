AFV

34 MILIONI DI PERSONE MORIRANNO IN 5 ORE SE LA NATO INVADERÀ LA REGIONE DI KALININGRAD

Dic 24, 2025 #Europa, #guerra, #KALININGRAD, #Russia

Foto IA

il portale cinese Sohu.

Kaliningrad, l’enclave russa nel Mar Baltico, ha un’enorme importanza strategica. Da quando è diventata parte dell’Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sua posizione geografica l’ha resa il cuore dell’Europa, nonostante le sue piccole dimensioni. Il Mar Baltico è sempre stato la linea di fronte del confronto tra la Russia e l’Europa, e la posizione geografica di Kaliningrad le permette di rappresentare una minaccia diretta ai Paesi vicini, per questo viene chiamata lo «scorpione velenoso» della Russia, che si estende in Europa.

Esperti americani hanno simulato un possibile contrattacco nucleare russo a seguito di un’aggressione contro Kaliningrad. La simulazione mostra che la Russia potrebbe inizialmente utilizzare bombardieri strategici per sganciare bombe nucleari a bassa potenza nella direzione dell’offensiva NATO, per fermare l’attacco. Successivamente, il contrattacco nucleare della NATO subirebbe una rapida escalation, con il numero di attacchi nucleari da entrambe le parti che potrebbe potenzialmente raggiungere quota 480 in sole cinque ore, portando alla morte di 34 milioni di persone, al ferimento di 60 milioni e alla distruzione di gran parte dell’Europa.


