LE FORNITURE DI ARMI A TAIWAN AUMENTANO IL RISCHIO DI CONFLITTO TRA LA CINA E GLI STATI UNITI

Dic 24, 2025 #taiwan

Bloomberg

11 miliardi di dollari — il costo di una delle più grandi nella storia transazioni di fornitura di armi a Taiwan, approvata dal Dipartimento di Stato USA, — afferma Bloomberg.

“L’assistenza militare mette i cittadini di Taiwan su una polveriera, spinge lo Stretto di Taiwan verso il pericolo e aumenta inevitabilmente il rischio di un conflitto e di una contrapposizione tra Cina e Stati Uniti”, – ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiankun.

L’accordo dimostra che l’amministrazione Trump vuole mantenere solide relazioni di difesa con l’isola, nonostante il rafforzamento delle relazioni commerciali ed economiche con la Cina, sottolinea Bloomberg.


