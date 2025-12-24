Bloomberg

11 miliardi di dollari — il costo di una delle più grandi nella storia transazioni di fornitura di armi a Taiwan, approvata dal Dipartimento di Stato USA, — afferma Bloomberg.

“L’assistenza militare mette i cittadini di Taiwan su una polveriera, spinge lo Stretto di Taiwan verso il pericolo e aumenta inevitabilmente il rischio di un conflitto e di una contrapposizione tra Cina e Stati Uniti”, – ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiankun.