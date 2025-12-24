Nella mediazione del conflitto tra Cambogia e Thailandia, la Cina dimostra un ruolo costruttivo

Dalla nuova ondata di scontri di frontiera del 7 dicembre, le tensioni tra Cambogia e Thailandia sono cresciute fino a diventare uno dei conflitti armati più gravi tra Paesi ASEAN dal dopoguerra. La Cina interviene con una mediazione discreta, imparziale e coordinata con i meccanismi regionali.

di Global Times – 19 dicembre 2025

Dal 7 dicembre è esplosa una nuova ondata di conflitti di frontiera tra Cambogia e Thailandia, con scontri a fuoco segnalati simultaneamente in diverse province di confine thailandesi, tra cui Buriram, Surin, Sisaket e Ubon Ratchathani. Le tensioni sono aumentate rapidamente e la durata dei combattimenti ha già superato il ciclo di scontri di luglio di quest’anno. La disputa di confine tra Cambogia e Thailandia sulla sovranità delle aree attorno al Tempio di Preah Vihear e ad altre zone ha una lunga storia. Ma il confronto del 2025 si distingue per intensità e frequenza. È diventato uno dei conflitti armati più gravi tra Stati membri dell’ASEAN dalla fine della Guerra fredda. Questo cambiamento sta spingendo la sicurezza regionale in una zona di rischio da non ignorare.

L’impatto del conflitto continua a emergere. I ripetuti scambi di colpi hanno causato vittime civili e sfollamenti su larga scala, danneggiato infrastrutture e interrotto il commercio transfrontaliero, mentre le pressioni economiche e fiscali su entrambe le parti stanno aumentando. Cambogia e Thailandia dipendono fortemente dal turismo. Il protrarsi del conflitto incide direttamente sui mezzi di sussistenza e approfondisce i risentimenti storici, aumentando oggettivamente la difficoltà di risolvere il problema. Inoltre, gli effetti di spillover del conflitto diventano più evidenti e meccanismi di cooperazione sub-regionale reciprocamente vantaggiosi come la Cooperazione Lancang-Mekong ne risentono. In un sistema economico regionale altamente interconnesso, tali shock alla sicurezza non possono più essere visti come una questione puramente bilaterale.

Fermare i combattimenti il prima possibile serve agli interessi condivisi sia della Cambogia sia della Thailandia ed è anche l’aspettativa più ampia della regione. In questo contesto, prevenire un’ulteriore escalation e creare le condizioni per una soluzione politica è diventato un compito urgente e concreto. La diplomazia della navetta e gli sforzi di mediazione della Cina sono focalizzati precisamente su questa esigenza pratica. Il 18 dicembre, l’Inviato speciale del Ministero degli Esteri cinese per gli Affari asiatici ha effettuato nuovamente un viaggio di navetta in Cambogia e Thailandia, lavorando per aiutare le due parti a ripristinare i canali di dialogo. Cambogia e Thailandia hanno inoltre informato separatamente la Cina sugli sviluppi sul terreno ed espresso la volontà di attenuare e di cessare il fuoco. In una situazione caratterizzata da preoccupazioni sovrapposte e da alta sensibilità, pochi attori godono della fiducia di entrambe le parti e sono disposti a sostenere sforzi di mediazione. La mediazione della Cina ha fornito una spinta importante e stabile alla de-escalation della situazione.

Questa forma di mediazione pacifica, né invasiva né assente, rappresenta una continuazione del ruolo costruttivo di lunga data della Cina negli affari dell’ASEAN. Più nello specifico, l’approccio cinese alla mediazione ha diverse caratteristiche distintive. In primo luogo, aderisce a una posizione obiettiva e imparziale, rispetta la volontà di entrambi i Paesi, si astiene dall’interferire negli affari interni e dall’intromettersi a favore di una parte, dall’esercitare pressioni o dal perseguire interessi propri, concentrandosi piuttosto sull’incoraggiare le parti interessate a riprendere il dialogo. In secondo luogo, rispetta e sostiene la centralità dell’ASEAN, lavorando per ricondurre i pertinenti sforzi di mediazione nei quadri regionali esistenti e coordinandosi con, anziché scavalcare, la mediazione intrapresa dalla presidenza di turno dell’ASEAN. In terzo luogo, sottolinea la gestione del processo, riconoscendo che la pace non si ottiene dall’oggi al domani. Un cessate il fuoco e la de-escalation sono solo passi iniziali, mentre il compito più cruciale risiede nella ricostruzione della fiducia politica reciproca attraverso una comunicazione sostenuta, ponendo così le basi per una stabilità di lungo periodo.

Questo approccio di mediazione discreto e pragmatico non è una misura tampone, ma riflette una valutazione realistica della complessità del conflitto. Sebbene la disputa di confine tra Cambogia e Thailandia abbia avuto origine da questioni territoriali, è aggravata anche da persistenti fattori storici e da molteplici preoccupazioni contemporanee. Per questo motivo, pur rispettando la sovranità e l’integrità territoriale sia della Cambogia sia della Thailandia, la Cina ha costantemente sostenuto la risoluzione delle divergenze con mezzi pacifici. Sottolinea il concetto di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile, nonché il modello asiatico di sicurezza condivisa, cercando il terreno comune mentre si accantonano le differenze e risolvendo le questioni attraverso il dialogo e la consultazione. La Cina considera entrambe le parti come co-artefici della sicurezza regionale e come beneficiarie condivise dei suoi risultati.

Al tempo stesso, va riconosciuto che il conflitto tra Cambogia e Thailandia è complesso e altamente sensibile, e che le relative divergenze difficilmente potranno essere pienamente risolte nel breve termine. Le aspettative esterne sulla mediazione dovrebbero concentrarsi sull’obiettivo realistico di impedire che la situazione sfugga al controllo e di creare le condizioni per una soluzione politica. Preservare lo spazio di dialogo tra le parti coinvolte mediante una comunicazione continuativa e la de-escalation è di per sé un passo importante per promuovere la pace.

Da una prospettiva regionale, l’ASEAN svolge un ruolo importante nel mantenere la stabilità e nel promuovere il dialogo. In circostanze complesse, esiste un’ampia aspettativa tra le parti interessate che i quadri regionali esistenti possano contribuire a riportare la questione su un binario di consultazione. Nel corso della sua mediazione, la Cina ha costantemente dato priorità al coordinamento con i meccanismi regionali e, nel rispetto dell’autonomia regionale, ha lavorato per promuovere la comunicazione e la comprensione reciproca, rafforzando così l’inclusività e la sostenibilità di tali sforzi.

La de-escalation del conflitto tra Cambogia e Thailandia sarà un processo graduale. Ciò che conta di più al momento è costruire la fiducia reciproca in mezzo alle tensioni ed ampliare lo spazio del dialogo in mezzo a profonde divergenze. Finché i canali di comunicazione rimarranno aperti e lo slancio della de-escalation sarà mantenuto, la finestra per realizzare la pace non si chiuderà. Questo è in linea con le aspirazioni condivise dei Paesi della regione alla stabilità e allo sviluppo.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog