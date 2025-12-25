



“E vivi in una tenda al freddo e al gelo…

Il Natale dei bambini di Gaza condanna definitivamente Israele e tutti i suoi complici, nei governi, nella politica e nei massmedia.”

(Giorgio Cremaschi)

C’è un Natale che non compare nelle pubblicità, che non entra nei palinsesti televisivi, che non viene evocato nei discorsi ufficiali. È il Natale dei bambini di Gaza. Un Natale fatto di tende sfondate dal vento, di freddo che entra nelle ossa, di fame, di paura, di silenzi interrotti dalle esplosioni.

Mentre qui si parla di luci, di acquisti, di “spirito natalizio”, altrove il Natale è sopravvivere. È svegliarsi vivi. È sperare che la notte passi senza perdere qualcuno. È crescere imparando troppo presto il suono dei droni e il peso della morte.

Questo Natale non è una tragedia naturale. Non è una fatalità. È il risultato di una scelta politica precisa, portata avanti giorno dopo giorno, con la copertura attiva o il silenzio complice di governi occidentali, istituzioni internazionali, apparati mediatici. È qui che la citazione di Cremaschi diventa accusa: non solo contro Israele, ma contro tutti i suoi complici.

Complici sono i governi che continuano a fornire armi.

Complici sono i politici che parlano di “diritto alla difesa” mentre si seppelliscono bambini.

Complici sono i mass media che selezionano le parole, cancellano i volti, trasformano il massacro in “conflitto” e le vittime in numeri.

Il Natale, se ha ancora un senso, dovrebbe essere questo: guardare ciò che ci viene chiesto di non vedere. Rifiutare la normalizzazione dell’orrore. Chiamare le cose con il loro nome. Non accettare che la sofferenza di un popolo venga relativizzata, giustificata, resa invisibile.

Non c’è neutralità possibile davanti a un bambino che vive in una tenda al gelo.

Non c’è equidistanza davanti a chi bombarda ospedali, scuole, campi profughi.

Non c’è pace senza giustizia.

Scrivere oggi di Gaza non è “fare propaganda”. È fare informazione. È fare memoria mentre tutto spinge all’oblio. È scegliere di stare dalla parte degli ultimi, come dovrebbe fare ogni voce che si definisce libera.

A chi ci legge, non chiediamo gesti simbolici o auguri di circostanza. Chiediamo lucidità, indignazione, parole che non siano addomesticate. Perché il silenzio, oggi, è una forma di partecipazione.

E se il vento fischia ancora, è perché c’è chi continua a resistere, a denunciare, a raccontare. Anche a Natale.



