Natale: ancora fischia il vento



Il Natale arriva anche quest’anno, puntuale, mentre il mondo continua a girare storto.

Arriva in un tempo segnato da guerre normalizzate, da un’informazione sempre più addomesticata, da un lessico pubblico che ha smarrito parole come giustizia, solidarietà, pace. Arriva mentre milioni di persone vivono il freddo non come metafora, ma come condizione quotidiana: nelle periferie, nei campi profughi, nei luoghi dimenticati che raramente trovano spazio nei titoli di apertura.

Eppure, proprio per questo, il Natale resta un momento necessario. Non come festa del consumo o della rassegnazione, ma come occasione per fermarsi, guardare meglio, scegliere da che parte stare.

Ancora Fischia il Vento nasce e continua a esistere con questo spirito: dare voce a chi voce non ha, rompere il silenzio dove altri costruiscono consenso, offrire uno spazio libero a un’informazione che non si piega al pensiero unico. È un lavoro fragile, volontario, spesso invisibile, ma profondamente collettivo. Un lavoro che vive grazie a chi scrive, a chi legge, a chi condivide, a chi non smette di farsi domande.

In un tempo che vorrebbe anestetizzare tutto – anche l’indignazione – crediamo che resistere significhi continuare a raccontare, a documentare, a mettere in relazione i fatti. Significhi non accettare come inevitabile ciò che è solo il risultato di scelte politiche precise. Significhi, soprattutto, non smettere di pensare.

Il Natale, allora, può essere questo: non una tregua dalla realtà, ma un momento per rafforzare legami, riaffermare valori, rinnovare un impegno. Non auguri vuoti, ma un gesto di condivisione e di responsabilità.

A chi ci segue, a chi collabora con noi, a chi ci critica in buona fede, a chi arriva per la prima volta su queste pagine: grazie. Che queste giornate siano un tempo di respiro, di lucidità e di coraggio.

Perché anche quando sembra che tutto taccia,

anche quando il rumore copre le voci più deboli,

ancora fischia il vento.

Buon Natale

lo staff di Ancora Fischia il Vento

Navigazione articoli