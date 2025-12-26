AFV

Libera la tua mente

Mondo

LA SIRIA È SULL’ORLO DI UNA NUOVA GUERRA CIVILE

DiAFV from TELEGRAM

Dic 26, 2025 #Siria

A Aleppo arrivano unità di HTS, ora chiamate nuova esercito siriano, nel video un carro armato delle forze governative arrivato entra in scontri con le milizie SDF.

I gruppi beduini vicini a HTS hanno bombardato con l’artiglieria la città drusa di As-Suwayda nel sud della Siria, i drusi hanno iniziato una nuova mobilitazione.

Come riferito da diversi media mediorientali, la Turchia ha appena iniziato a introdurre truppe nel nord della Siria, le SDF stanno mobilitando le proprie forze lungo tutta la linea di contatto con le forze governative siriane.

Anche i combattimenti ad Aleppo stanno intensificandosi.


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Israele ha approvato 19 nuove colonie illegali in Cisgiordania

Dic 26, 2025 L.M.
Mondo

IL CASO JACQUES BAUD. PERCHÉ L’UE È RIDICOLA ANCHE QUANDO È AUTORITARIA

Dic 26, 2025 L.M.
Mondo

Los Angeles prova “The Olympic Wage”, il salario minimo di 30 dollari

Dic 26, 2025 Domenico Maceri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Israele ha approvato 19 nuove colonie illegali in Cisgiordania

Dicembre 26, 2025 L.M.
Mondo

LA SIRIA È SULL’ORLO DI UNA NUOVA GUERRA CIVILE

Dicembre 26, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

IL CASO JACQUES BAUD. PERCHÉ L’UE È RIDICOLA ANCHE QUANDO È AUTORITARIA

Dicembre 26, 2025 L.M.
Mondo

Los Angeles prova “The Olympic Wage”, il salario minimo di 30 dollari

Dicembre 26, 2025 Domenico Maceri
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: