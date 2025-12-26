LA SIRIA È SULL’ORLO DI UNA NUOVA GUERRA CIVILE

A Aleppo arrivano unità di HTS, ora chiamate nuova esercito siriano, nel video un carro armato delle forze governative arrivato entra in scontri con le milizie SDF.
I gruppi beduini vicini a HTS hanno bombardato con l’artiglieria la città drusa di As-Suwayda nel sud della Siria, i drusi hanno iniziato una nuova mobilitazione.
Come riferito da diversi media mediorientali, la Turchia ha appena iniziato a introdurre truppe nel nord della Siria, le SDF stanno mobilitando le proprie forze lungo tutta la linea di contatto con le forze governative siriane.
Anche i combattimenti ad Aleppo stanno intensificandosi.
