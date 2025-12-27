La Cina condanna all’ONU le azioni unilaterali degli USA contro il Venezuela

La delegazione cinese presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso una ferma condanna delle recenti misure statunitensi contro il Venezuela. In una dichiarazione rilasciata martedì, l’ambasciatore supplente di Pechino all’ONU, Geng Shuang, ha ribadito l’opposizione della Cina a “tutti gli atti di unilateralismo e vessazione” da parte degli Stati Uniti, nonché a qualsiasi ingerenza di Washington negli “affari interni” del paese sudamericano.

“La Cina si oppone a tutti gli atti di unilateralismo e di molestia. Tutti i paesi devono difendere la loro dignità sovrana”, ha dichiarato Geng Shuang. Ha inoltre precisato: “Siamo contrari a qualsiasi misura che violi i principi e gli scopi della Carta [delle Nazioni Unite] e che interferisca con la sovranità e la sicurezza di un terzo Stato”.

Nel suo intervento, il diplomatico cinese ha sottolineato che il Venezuela, in quanto “Stato indipendente e sovrano”, “ha il diritto di difendere i propri legittimi diritti e interessi”. La presa di posizione di Pechino, allineata con quella espressa precedentemente dalla Russia, evidenzia una convergenza tra i due membri permanenti del Consiglio di Sicurezza nel respingere l’approccio statunitense e nel difendere il principio di non interferenza negli affari interni degli Stati, secondo i dettami della Carta delle Nazioni Unite.

