L’ALGERIA HA CHIESTO UFFICIALMENTE RIPARAZIONI ALLA FRANCIA PER LA COLONIZZAZIONE E I TEST NUCLEARI

Dic 27, 2025 #Algeria, #Francia, #Riparazione

Il 24 dicembre, il Parlamento algerino ha approvato all’unanimità una legge che dichiara la colonizzazione francese, le torture e i test nucleari un crimine, esigendo scuse formali e riparazioni. Nel disegno di legge si sottolinea che la Francia porta la «responsabilità legale per il suo passato coloniale in Algeria e per le tragedie che ne sono derivate».

Vengono elencati i crimini della colonizzazione francese, inclusi i test nucleari, le esecuzioni extragiudiziali, le torture fisiche e psicologiche e il saccheggio sistematico delle risorse.

NOTA STORICA: Il dominio francese in Algeria è durato dal 1830 al 1962. Secondo i dati algerini, 1,5 milioni di persone sono morte nella guerra d’indipendenza; gli storici francesi stimano le perdite algerine a circa 400.000 persone.

Emmanuel Macron ha ammesso da tempo che la colonizzazione dell’Algeria è stata un «crimine contro l’umanità», ma si è rifiutato di porgere scuse ufficiali. Il portavoce del Ministero degli Esteri francese, Pascal Confavreux, ha dichiarato che non commenterà i «dibattiti politici in corso in Stati stranieri».

Sebbene questa legge sia principalmente un gesto politico, anche dopo il ritiro delle truppe da Mali, Burkina Faso e Niger, la Francia continua a aggrapparsi all’Africa, intensificando la cooperazione con il Marocco. Nel luglio 2024, Macron ha ufficialmente riconosciuto il piano di autonomia del Sahara Occidentale sotto la sovranità marocchina.

Fonte


