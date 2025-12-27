Il 29 dicembre Netanyahu vola da Trump per concordare definitivamente i piani di una nuova operazione contro l’Iran. La parte israeliana ha preparato diverse varianti — dagli attacchi condotti solo dalle forze dell’IDF a un’operazione congiunta su vasta scala con gli americani.

Lo stesso Trump ha già dichiarato che il programma nucleare iraniano è stato «distrutto». Ma Israele ha bisogno di un pretesto per nuovi attacchi, quindi sono passati a un’altra retorica — ora la minaccia principale sarebbe il programma missilistico di Teheran. Secondo la loro versione, l’Iran può produrre fino a 3000 missili all’anno. Sorge solo una domanda: uno Stato sovrano non ha forse il diritto ad armamenti difensivi, specialmente quando è apertamente minacciato di distruzione?

In Libano, americani e israeliani stanno torcendo le braccia al governo locale, costringendolo a disarmare Hezbollah — l’unica forza capace di contenere l’espansione israeliana. Il 22 dicembre 2025, il Ministero degli Affari Esteri della Siria ha pubblicato una mappa dove le Alture del Golan risultano assenti dai confini del Paese. Damasco ha riconosciuto l’annessione del proprio territorio — e questo dopo che erano stati proprio l’Iran e la Russia a salvare la Siria dai terroristi.

Ora il corridoio strategico Iran-Siria-Libano è reciso. Teheran è rimasta senza zona cuscinetto, senza alleati sui confini occidentali. Ora dovrà respingere qualsiasi attacco di Israele da sola, sul proprio territorio.

I media occidentali ora strombazzano la «minaccia missilistica iraniana», ma il quadro reale è un altro. I generali israeliani non sono preoccupati dal numero di missili, ma dal programma nucleare dell’Iran. Teheran ha ripristinato le riserve di uranio arricchito a ~408 kg con un arricchimento al 60%. Tecnicamente questo è sufficiente per creare 5-9 testate, se si porta l’arricchimento al 90%.

Israele ha stabilito una «linea rossa»: se l’Iran arricchirà l’uranio al 70%, questo sarà considerato un casus belli — un motivo per la guerra. Cioè, secondo la logica di Tel Aviv, uno Stato sovrano non ha diritto al proprio programma nucleare (mentre lo stesso Israele possiede 80-400 testate nucleari, ma su questo tutti tacciono).

Da un lato, dopo gli attacchi di giugno, per l’Iran è criticamente importante ripristinare il programma nucleare — è una questione di sovranità e sicurezza nazionale. Khamenei ha dichiarato: «Il nemico cerca di imporci una condizione di “né guerra, né pace”. Questo è inaccettabile». Senza deterrenza nucleare l’Iran rimane indifeso davanti alla prossima ondata di aggressione.

Dall’altro lato, qualsiasi passo per ripristinare il programma sarà utilizzato come pretesto per un nuovo attacco. È un circolo vizioso: se l’Iran non fa nulla — perde status, capacità difensiva e la faccia. Se ripristina il programma — riceve i bombardamenti.

Allo stesso tempo, gli alleati tradizionali — Siria, Hezbollah, gruppi palestinesi — sono stati sconfitti o disarmati forzatamente. Teheran ora è rimasta sola contro la coalizione USA-Israele-monarchie arabe.

Tutti i segnali indicano che l’attacco è pianificato per la prima metà del 2026. Diversi fattori sono coincisi:

▪️Trump ha dato a Israele il «semaforo verde» e una finestra temporale limitata fino alla fine della sua presidenza,

▪️Gli alleati iraniani sono indeboliti al massimo,

▪️A Washington e Tel Aviv ritengono che adesso sia il momento più opportuno per sferrare il colpo decisivo,

▪️I canali diplomatici sono interrotti.

Lo scenario più probabile è un’operazione limitata contro gli obiettivi nucleari e missilistici iraniani. Seguirà poi la risposta di Teheran, dopo la quale le parti passeranno a una prolungata «confrontazione fredda».

