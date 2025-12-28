DONALD TRUMP VUOLE LA GROENLANDIA

DONALD TRUMP HA DICHIARATO CHE GLI STATI UNITI HANNO BISOGNO DELLA GROENLANDIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA NAZIONALE

«Per quanto riguarda i cittadini,la Groenlandia ci serve per garantire la sicurezza nazionale. Non per i minerali. Abbiamo così tanti giacimenti di minerali, petrolio e tutto il resto. Abbiamo più petrolio di qualsiasi altro Paese al mondo. La Groenlandia ci serve per la sicurezza nazionale. E se guardate la Groenlandia, vedete coste in lungo e in largo. Avete navi russe e cinesi ovunque. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale. Dobbiamo averla».