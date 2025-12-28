AFV

Libera la tua mente

Mondo

DONALD TRUMP VUOLE LA GROENLANDIA

DiAFV from TELEGRAM

Dic 28, 2025 #Groenlandia, #Trump

DONALD TRUMP HA DICHIARATO CHE GLI STATI UNITI HANNO BISOGNO DELLA GROENLANDIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA NAZIONALE

«Per quanto riguarda i cittadini,la Groenlandia ci serve per garantire la sicurezza nazionale. Non per i minerali. Abbiamo così tanti giacimenti di minerali, petrolio e tutto il resto. Abbiamo più petrolio di qualsiasi altro Paese al mondo. La Groenlandia ci serve per la sicurezza nazionale. E se guardate la Groenlandia, vedete coste in lungo e in largo. Avete navi russe e cinesi ovunque. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale. Dobbiamo averla».


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Nel 2025 la finanza europea ha puntato tutto sui fondi bellici

Dic 28, 2025 L.M.
AFV Mondo

Thailandia e Cambogia, la tregua che crolla: il confine in fiamme tra crisi politica a Bangkok e propaganda di Washington

Dic 28, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo Video-Podcast

Capire il record dell’avanzo cinese: fatti, non paure

Dic 28, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Nel 2025 la finanza europea ha puntato tutto sui fondi bellici

Dicembre 28, 2025 L.M.
Italia

L’economia marchigiana pronta alla riconversione bellica… ma c’è chi dice NO!

Dicembre 28, 2025 L.M.
AFV Mondo

Thailandia e Cambogia, la tregua che crolla: il confine in fiamme tra crisi politica a Bangkok e propaganda di Washington

Dicembre 28, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo Video-Podcast

Capire il record dell’avanzo cinese: fatti, non paure

Dicembre 28, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: