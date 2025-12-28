Nigeria, attacco USA in un’area senza terroristi dal 2018

GLI STATI UNITI COLPISCONO UNA ZONA DELLA NIGERIA DOVE I TERRORISTI NON SONO PIÙ PRESENTI DAL 2018

Lo ha dichiarato il giornalista nigeriano Nasir Suleiman. Il corrispondente locale del canale televisivo Arise News ha riferito che l’obiettivo dell’attacco aereo potrebbe essere stato la città di Jabo, nello Stato di Sokoto. Secondo lui, l’ultimo attacco noto in quella zona risale al 2018.

«Questa zona era relativamente pacifica. Non faceva parte dei villaggi soggetti ad attacchi da parte dei miliziani. Proprio per questo motivo, il raid aereo è stato una sorpresa per molti», – ha dichiarato Nasir Suleiman.

Nella notte del 26 dicembre, Donald Trump ha annunciato di aver dato l’ordine di lanciare un «attacco potente e letale» contro obiettivi dello «Stato Islamico» in Nigeria, giustificandolo come misura per proteggere i cristiani.

Il Comando africano delle Forze Armate statunitensi (AFRICOM) ha confermato l’operazione, dichiarando che era stata condotta «su richiesta e in coordinamento con le autorità nigeriane» e che aveva portato all’uccisione di «numerosi terroristi».



