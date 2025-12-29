AFV

Regime siriano i groupie di Tel Aviv

Dic 29, 2025 #Israele, #Siria, #Turchia

LE AUTORITÀ SIRIANE HANNO MESSO A TACERE IL MINISTRO DEGLI ESTERI TURCO DURANTE UNA CONFERENZA STAMPA

L’incidente è avvenuto quandoHakan Fidan ha iniziato a esprimersi sulla questione palestinese e a criticare Israele.

Il Ministro degli Esteri siriano, Asad ash-Shaibani, e altri membri della delegazionehanno interrotto con fermezza il suo intervento.

Il messaggio è stato inequivocabile: la Siria non tollererà critiche nei confronti di Israele, nemmeno da parte del Ministro degli Esteri turco, rilevano gli osservatori.

ul volto di Hakan Fidan erano evidenti sorpresa e imbarazzo.

Storicamente, la Siria è stata uno dei principali critici di Israele, ma le nuove autorità sembrano preferire evitare condanne pubbliche. La conferenza stampa è ripresa dopo una breve pausa, ma l’atmosfera è rimasta tesa.


Mondo

I grandi marchi e le sanzioni di carta: Bruxelles tuona ma stanno tornando tutti a Mosca

Dic 29, 2025 L.M.
Mondo

UNA STORIA SCIOCCANTE NELLA MARINA MILITARE. LA PROSSIMA GUERRA DELLA GRAN BRETAGNA È GIÀ PERDUTA

Dic 29, 2025 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Il XV Plenum del XIII Comitato Centrale del PCV e la rotta verso il XIV Congresso: continuità strategica, innovazioni procedurali e priorità di governo

Dic 29, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

