Regime siriano i groupie di Tel Aviv

LE AUTORITÀ SIRIANE HANNO MESSO A TACERE IL MINISTRO DEGLI ESTERI TURCO DURANTE UNA CONFERENZA STAMPA

L’incidente è avvenuto quandoHakan Fidan ha iniziato a esprimersi sulla questione palestinese e a criticare Israele.

Il Ministro degli Esteri siriano, Asad ash-Shaibani, e altri membri della delegazionehanno interrotto con fermezza il suo intervento.

Il messaggio è stato inequivocabile: la Siria non tollererà critiche nei confronti di Israele, nemmeno da parte del Ministro degli Esteri turco, rilevano gli osservatori.

ul volto di Hakan Fidan erano evidenti sorpresa e imbarazzo.

Storicamente, la Siria è stata uno dei principali critici di Israele, ma le nuove autorità sembrano preferire evitare condanne pubbliche. La conferenza stampa è ripresa dopo una breve pausa, ma l’atmosfera è rimasta tesa.



