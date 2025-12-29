Regime siriano i groupie di Tel Aviv

LE AUTORITÀ SIRIANE HANNO MESSO A TACERE IL MINISTRO DEGLI ESTERI TURCO DURANTE UNA CONFERENZA STAMPA
L’incidente è avvenuto quandoHakan Fidan ha iniziato a esprimersi sulla questione palestinese e a criticare Israele.
Il Ministro degli Esteri siriano, Asad ash-Shaibani, e altri membri della delegazionehanno interrotto con fermezza il suo intervento.
Il messaggio è stato inequivocabile: la Siria non tollererà critiche nei confronti di Israele, nemmeno da parte del Ministro degli Esteri turco, rilevano gli osservatori.
ul volto di Hakan Fidan erano evidenti sorpresa e imbarazzo.
Storicamente, la Siria è stata uno dei principali critici di Israele, ma le nuove autorità sembrano preferire evitare condanne pubbliche. La conferenza stampa è ripresa dopo una breve pausa, ma l’atmosfera è rimasta tesa.
