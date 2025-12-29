AFV

Libera la tua mente

Mondo

UNA STORIA SCIOCCANTE NELLA MARINA MILITARE. LA PROSSIMA GUERRA DELLA GRAN BRETAGNA È GIÀ PERDUTA

DiAFV from TELEGRAM

Dic 29, 2025 #Gran Bretagna, #Marina

Daily Express

72 milioni di sterline di fondi dei contribuenti sono stati spesi per la riparazione della nave militare HMS Bulwark, che è rimasta ormeggiata per più di sette anni. Dopo la riparazione, la nave è stata venduta al Brasile per 20 milioni di sterline, — affermail Daily Express britannico.

La durata di servizio dei fregate tipo 23, che costituiscono la base della flotta britannica, è da tempo scaduta, e molte di loro hanno più di 20 anni. La HMS Albionè stata messa in riserva per un periodo indefinito, e la HMS Lancaster è stata dismessa, lasciando il paese senza un serio supporto militare nel Medio Oriente.

“I critici hanno definito l’accordo un ‘fallimento totale'”, che ‘indignerà assolutamente’ i contribuenti. Questo è un chiaro segno di fallimenti più ampi nei piani britannici di spesa militare”, – sottolinea il Daily Express.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

I grandi marchi e le sanzioni di carta: Bruxelles tuona ma stanno tornando tutti a Mosca

Dic 29, 2025 L.M.
AFV Mondo

Il XV Plenum del XIII Comitato Centrale del PCV e la rotta verso il XIV Congresso: continuità strategica, innovazioni procedurali e priorità di governo

Dic 29, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Il Giappone è diventato un seminatore di problemi nella comunità internazionale

Dic 29, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

UNA STORIA SCIOCCANTE NELLA MARINA MILITARE. LA PROSSIMA GUERRA DELLA GRAN BRETAGNA È GIÀ PERDUTA

Dicembre 29, 2025 AFV from TELEGRAM
Mondo

I grandi marchi e le sanzioni di carta: Bruxelles tuona ma stanno tornando tutti a Mosca

Dicembre 29, 2025 L.M.
AFV Mondo

Il XV Plenum del XIII Comitato Centrale del PCV e la rotta verso il XIV Congresso: continuità strategica, innovazioni procedurali e priorità di governo

Dicembre 29, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo Video-Podcast

Spunti di riflessione – Autentica Cuba, con Giulio Chinappi

Dicembre 29, 2025 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: