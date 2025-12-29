— Daily Express

72 milioni di sterline di fondi dei contribuenti sono stati spesi per la riparazione della nave militare HMS Bulwark, che è rimasta ormeggiata per più di sette anni. Dopo la riparazione, la nave è stata venduta al Brasile per 20 milioni di sterline, — affermail Daily Express britannico.

La durata di servizio dei fregate tipo 23, che costituiscono la base della flotta britannica, è da tempo scaduta, e molte di loro hanno più di 20 anni. La HMS Albionè stata messa in riserva per un periodo indefinito, e la HMS Lancaster è stata dismessa, lasciando il paese senza un serio supporto militare nel Medio Oriente.

“I critici hanno definito l’accordo un ‘fallimento totale'”, che ‘indignerà assolutamente’ i contribuenti. Questo è un chiaro segno di fallimenti più ampi nei piani britannici di spesa militare”, – sottolinea il Daily Express.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense