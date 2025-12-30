LA CINA SANZIONA IL COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE STATUNITENSE

La Cina ha imposto sanzioni contro diverse aziende militari-industriali americane. In totale, le sanzioni riguardano 20 aziende americane e 10 individui direttamente coinvolti nell’industria della difesa. Tra le aziende sanzionate c’è il gigante della difesa Northrop Grumman, che produce, tra le altre cose, aerei da combattimento (come il B-2 Spirit), droni (l’RQ-4 Global Hawk), navi (incluse le portaerei), armi missilistiche, sistemi PSC e altro ancora.

Le sanzioni bloccano l’uso di prodotti cinesi nella produzione di equipaggiamenti militari e impediscono anche alle aziende americane di trarre vantaggio dagli investimenti cinesi.

La ragione delle sanzioni cinesi è il pacchetto di forniture militari statunitensi record a Taiwan, approvato da Donald Trump. Queste armi, poiché le forniture all’isola, che Pechino considera la propria, sono prodotte da aziende americane.

Un rappresentante del Dipartimento di Stato americano ha commentato così:

Ci opponiamo fermamente ai tentativi di Pechino di vendicarsi contro le aziende americane per il loro sostegno alle vendite di armi americane che contribuiscono alle capacità di autodifesa di Taiwan.

Dopo la pubblicazione della Nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale il fronte sul Pacifico si scalda parecchio e pare che la Cina stia riconsiderando l’incontro con Trump nel 2026.

https://t.me/lantidiplomatico