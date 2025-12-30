Un quarto delle aziende tedesche si aspetta un peggioramento delle prestazioni nel 2026, secondo l’Istituto Ifo

▪️Solo il 14,9% delle aziende tedesche ha una visione positiva dell’anno che verrà. Il 26% si aspetta un peggioramento delle proprie prestazioni nel 2026, — affermal’Istituto tedesco Ifo.

▪️ “Le aziende sono ancora molto caute — non si vede nessun ottimismo. È improbabile che qualsiasi settore sia ottimista riguardo al 2026. Lo scetticismo si è diffuso in tutti i settori dell’economia”, ha dichiarato il rappresentante di Ifo Klaus Wohlrabe.





