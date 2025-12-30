AFV

Mondo

Un quarto delle aziende tedesche si aspetta un peggioramento delle prestazioni nel 2026

AFV from TELEGRAM

Dic 30, 2025

Un quarto delle aziende tedesche si aspetta un peggioramento delle prestazioni nel 2026, secondo l’Istituto Ifo

▪️Solo il 14,9% delle aziende tedesche ha una visione positiva dell’anno che verrà. Il 26% si aspetta un peggioramento delle proprie prestazioni nel 2026, — affermal’Istituto tedesco Ifo.

▪️ “Le aziende sono ancora molto caute — non si vede nessun ottimismo. È improbabile che qualsiasi settore sia ottimista riguardo al 2026. Lo scetticismo si è diffuso in tutti i settori dell’economia”, ha dichiarato il rappresentante di Ifo Klaus Wohlrabe.


