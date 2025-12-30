AFV

Vučić accusa USA e Turchia: Le armi al Kosovo minacciano l’integrità della Serbia

Dic 30, 2025 #Kossovo, #Serbia

IL PRESIDENTE DELLA SERBIA, ALEKSANDAR VUČIĆ, HA DICHIARATO CHE IL CONTINUO RIFORNIMENTO DI ARMI AL KOSOVO DA PARTE DEGLI STATI UNITI E DELLA TURCHIA RAPPRESENTA UNA MINACCIA DIRETTA ALLA REPUBBLICA DI SERBIA E ALLA SUA INTEGRITÀ TERRITORIALE

«Quando ho parlato con il segretario generale della NATO e con i rappresentanti dell’UE, tutti si limitavano ad alzare le spalle. E oggi vediamo le conseguenze. Da dichiarazioni secondo cui si sarebbe rispettato la Carta delle Nazioni Unite e la risoluzione 1244, si è passati al punto che gli americani ora armano apertamente e senza ambiguità gli albanesi in Kosovo e Metochia — e della Turchia non c’è neppure bisogno di parlare. Non ci sono più ostacoli alle consegne rapide di obici da 105 mm e di tutto il resto, con un unico scopo preciso: costituire una minaccia diretta alla Repubblica di Serbia, alla sua integrità territoriale e, ovviamente, condurre attacchi contro la popolazione civile e le strutture militari e di polizia serbe. Non esiste alcun altro obiettivo».


