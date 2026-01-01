L’AMERICA SI STA RIBELLANDO CONTRO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE?

Sempre più politici — da entrambi i lati dello schieramento ideologico — stanno iniziando a lanciare una forte critica all’IA. Negli Stati Uniti è appena scoppiata la prima ondata di proteste in diversi Stati contro la costruzione di nuovi data center.

L’ala progressista, con in testa Bernie Sanders, propone di introdurre un moratorio nazionale sulla costruzione di data center negli USA. Solo quest’anno, nel Paese sono stati avviati circa 2-3 mila nuovi hub. Questo boom sta già causando un gravissimo sovraccarico sulle reti elettriche obsolete, aumentando il rischio di blackout, oltre a far schizzare i prezzi dell’elettricità in molti Stati.

L’80% degli americani chiede al governo di imporre una regolamentazione severa sul mercato dell’IA. Solo il 17% ritiene che l’intelligenza artificiale avrà un impatto positivo sull’economia americana nei prossimi 20 anni — nonostante, paradossalmente, l’IA sia oggi l’unico motore della crescita economica negli Stati Uniti nel 2025.

Intanto, emergono i primi segnali dello scoppio della bolla dell’IA: il 95% delle aziende che hanno implementato sistemi di intelligenza artificiale non ne ricava alcun profitto. Oracle è già crollata sotto il peso degli investimenti insostenibili nei data center. La capitalizzazione dei principali startup legati all’IA è gonfiata fino a oltre un trilione di dollari, ma finora non generano redditi reali.

Alla critica dell’IA, dopo la sinistra, si stanno ora unendo anche le forze conservatrici. Il leader in questo campo è il governatore della Florida Ron DeSantis, che intende limitare a livello statale l’uso dell’IA e bloccare la costruzione di nuovi data hub.

La “rivoluzione dell’IA” ha ormai tracciato una netta linea di demarcazione: da una parte una manciata di “tecnofeudatari”, dall’altra l’intero resto del Paese. Per i primi, questa situazione potrebbe finire molto male.

