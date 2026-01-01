AFV

Yemen, lo scontro tra alleati: Arabia Saudita colpisce un carico degli Emirati

DiAFV from TELEGRAM

Gen 1, 2026 #Arabia Saudita, #EAU, #Yemen

Arabia Saudita contro gli Emirati Arabi Uniti.

Stanotte l’Arabia Saudita ha annunciato il bombardamento di un carico militare proveniente dagli EAU a Mukalla, che è arrivato da una delle parti coinvolte nella guerra civile in Yemen.
“Gli equipaggi delle navi hanno disattivato i dispositivi di localizzazione a bordo delle navi e scaricato un gran numero di armi e veicoli da combattimento a sostegno delle forze del Consiglio di transizione meridionale”.
“Considerando che le armi sopra menzionate rappresentano una minaccia diretta e un’escalation che minaccia la pace e la stabilità, le forze aeree della Coalizione hanno effettuato questo mattino un attacco aereo limitato contro le armi e i veicoli da combattimento scaricati da due navi a Mukalla”.
– si legge nei messaggi.

Per capire la situazione, nello Yemen ci sono almeno tre grandi forze:

▪️La prima sono gli Houthi, sostenuti dall’Iran e situati a ovest. Sotto il loro controllo c’è la capitale, Sana.
▪️La seconda è l’esercito yemenita, sostenuto dalla Coalizione dell’Arabia Saudita (KSA). Sono a est.
▪️E la terza sono i meridionali o il Consiglio di transizione meridionale, sostenuto dagli EAU. Sono in mezzo a loro.

Sembra che sia successo anche altro, ma per chiarezza le mappe più vecchie.

(Kirill Fedorov)

