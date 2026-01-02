Le università private sono sostanzialmente inutili

Le tre missioni fondamentali delle università, insegnamento, ricerca e servizio alla società, possono essere realizzate solo con un modello sociale non commerciale di università pubblica, con proprietà e gestione pubbliche.

di Enrique Javier Díez Gutiérrez* – Mundo Obrero

Dal 2000, il numero di università private in Spagna è aumentato da 16 a 46, mentre quello delle università pubbliche è rimasto fermo a 50. A Madrid ci sono 14 università private e sei pubbliche. Pochi settori sono redditizi quanto la privatizzazione dell’istruzione superiore. È un business sempre guidato sia finanziariamente che ideologicamente, nelle mani di università create da istituzioni religiose o ideologiche, o da fondi avvoltoi e aziende.

Il Regio Decreto del Ministero della Scienza, dell’Innovazione e dell’Università (MICIU), che modifica il Regio Decreto 640/2021 sulla creazione, il riconoscimento e l’autorizzazione di università e centri universitari, nonché sull’accreditamento istituzionale dei centri universitari in Spagna, è una misura socialdemocratica che non allevia in alcun modo l’attività delle istituzioni private promosse, principalmente da governi conservatori, ma anche da quelli socialdemocratici, in tutto il Paese. Si tratta di una misura che mantiene la struttura esistente e non affronta il nocciolo del problema: l’esistenza delle università private.

Vediamo come i governi conservatori, che sembrano governare più a beneficio delle corporazioni che servono, abbiano accelerato la creazione di università private e clientelari, come quella delle Isole Baleari (PP), che ha concesso privilegi amministrativi, urbanistici e politici per approvare la creazione dell’”università” San Pablo CEU dell’Associazione Cattolica dei Propagandisti (con sedi a Madrid, Barcellona, ​​Valencia e Siviglia). O la coalizione PP-Vox, che ha approvato un’università privata in Estremadura senza completare le procedure necessarie e nonostante le segnalazioni negative. O quelle delle Asturie (a Oviedo e Avilés), in una regione governata dal PSOE. Creano così concorrenza con le università pubbliche in corsi di laurea in cui non c’era più bisogno di laureati; il loro unico obiettivo è il profitto degli azionisti di queste corporazioni. O, nel caso delle università religiose, il desiderio di indottrinamento ideologico è il terreno fertile per l’estrema destra, poiché sono gestite dalla gerarchia cattolica più fondamentalista d’Europa.

È un business spettacolare. In soli 18 mesi, tre università private di Madrid hanno cambiato proprietà in accordi con fondi avvoltoio per un totale di diversi miliardi di euro: il fondo CVC ha venduto l’Università Alfonso X el Sabio per il doppio di quanto pagato solo sei anni fa. Il fondo Permira ha venduto l’Università Europea al fondo svedese EQT per il triplo di quanto pagato nel 2019. Miguel Arrufat, proprietario dell’Università Internazionale di La Rioja (UNIR) privata e dell’Università Villanueva, ha venduto quest’ultima alla Fondazione Universitaria Villanueva.

Secondo l’osservatorio DBK, i ricavi del settore privato crescono a un tasso annuo del 68%, raggiungendo i 3,7 miliardi di euro nel 2023. I fondi investono, tagliano i costi, licenziano personale, creano condizioni di lavoro precarie e rivendono asset per ottenere rapidi rendimenti. Ciò sta dando impulso in particolare ai settori più redditizi: i master, soprattutto quelli online .

Dal 2000, il numero di università private è aumentato da 16 a 46, mentre quello delle università pubbliche è rimasto fermo a 50, a causa della mancanza di volontà politica di finanziarne altre.

Ma il problema di fondo è che questo Decreto Reale è solo una soluzione di facciata che non risolve il problema. Fornisce solo una soluzione temporanea. Perché la questione fondamentale è che l’istruzione superiore non può essere concepita come un’impresa. Questo non vale né per le imprese ideologiche (università create da istituzioni religiose o ideologiche) né per le imprese economiche (università create da aziende o fondi di capitale di rischio). L’istruzione superiore, come l’istruzione in generale, è un diritto umano. La sua organizzazione, quindi, non può essere progettata da una prospettiva commerciale incentrata sull’ottenimento di profitti economici o ideologici. È una questione completamente diversa che la scienza, la ricerca, le scoperte e i prodotti derivanti dall’istruzione superiore possano generare benefici sociali, culturali, produttivi, economici, ideologici e politici per la società.

Stiamo assistendo alla trasformazione dell’università in una nicchia di mercato per aziende e società private e alla ricerca su misura per l’industria privata.

Le tre missioni fondamentali delle università – insegnamento, ricerca e servizio alla società – possono essere raggiunte solo mantenendo e rafforzando un modello sociale non commerciale di università pubbliche, di proprietà e gestione pubbliche. Purtroppo, al posto di questo modello sociale, stiamo assistendo alla trasformazione dell’istruzione superiore in una mera merce e dell’università in un’industria della conoscenza, una nicchia di mercato per aziende e società private in cerca di profitto (economico o ideologico), un insegnamento universitario su misura per le esigenze di capitale umano del settore privato e una ricerca prontamente commercializzabile per generare profitti per l’industria privata.

Dalla campagna diffamatoria ideologica allo smantellamento

Per giustificare questo modello mercantilista, abbiamo assistito a una sistematica campagna ideologica volta a screditare il settore pubblico esaltando quello privato; a una valutazione catastrofica delle università pubbliche; alla falsificazione di cifre relative alle dimensioni o ai costi delle nostre università pubbliche; alla priorità esclusiva dell’aspetto commerciale del trasferimento della conoscenza; a un attacco frontale all’autonomia universitaria attraverso il tentativo di far nominare gli organi di governo da autorità o gruppi di potere esterni all’università; a una proliferazione di università private, praticamente incontrollate, “fittizie”, in un contesto di stagnazione della domanda studentesca e con un’offerta di titoli di studio già coperta dal settore pubblico; ecc.

Questa offensiva contro le università pubbliche si è intensificata negli ultimi anni. L’attacco è andato oltre la mera commercializzazione e denigrazione, arrivando direttamente allo smantellamento (come nella Comunità di Madrid e in Andalusia) attraverso l’aumento delle tasse universitarie, tagli a finanziamenti, sussidi e borse di studio, riduzioni del personale e così via.

È certamente necessario ripensare e affrontare i veri problemi che affliggono le università pubbliche: dallo strangolamento finanziario; alla deriva verso la commercializzazione dovuta alla pressione dei clienti/aziende private (finanziatori); alla privatizzazione della conoscenza; alla normalizzazione della competizione per ottenere finanziamenti per la ricerca; alla negligenza nella formazione di cittadini critici e politicamente impegnati; a una governance poco partecipativa e democratica, con interferenze del mondo imprenditoriale; alla perdita di autonomia universitaria; alle condizioni di lavoro precarie…

Il grande problema è concepire l’istruzione superiore come un’attività aziendale

Ma questo non preclude la volontà politica di affrontare finalmente il problema principale dell’istruzione superiore: il suo trattamento come un’impresa. Non può essere trasformata in un’impresa privata in cui formazione, ricerca e trasferimento di conoscenze si basano su criteri di mercato, ovvero sul modello essenziale del capitalismo. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo con la crescente ascesa delle università private. Perché stanno alterando lo scopo e il significato essenziale dell’istruzione superiore. E, quel che è peggio, stanno normalizzando l’appropriazione di conoscenze e competenze al servizio del capitale e del capitalismo stesso, che mercifica tutto ciò che tocca.

In definitiva, continuare ad accettare l’esistenza di università private significa dare per scontato che il capitalismo, il profitto, l’usura, i rapporti commerciali e la ricerca del profitto possano governare la scienza, la conoscenza e l’essenza stessa dell’istruzione superiore. Ciò contraddice direttamente il significato fondamentale dell’istruzione superiore come diritto essenziale. Dobbiamo mettere in discussione l’accettazione di queste presunte “normalità” che consolidano sempre più un sistema anomalo presentato a noi come l’unico concepibile e possibile.

Il sintomo è la crescita delle università private, il radicamento delle motivazioni di profitto al centro dell’istruzione superiore. La malattia è il capitalismo.

*Professore dell’Università di León

