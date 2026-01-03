AFV

Breaking news. L'obiettivo dell'attacco statunitense è quello di impossessarsi delle risorse strategiche del Venezuela

#USA, #Venezuela

L’obiettivo dell’attacco statunitense è quello di impossessarsi delle risorse strategiche del Venezuela, in particolare petrolio e minerali, ha dichiarato il Ministro degli Esteri venezuelano. Ha riferito che obiettivi civili e militari sono stati attaccati a Caracas, così come negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira.

“L’obiettivo di questo attacco è impossessarsi delle risorse strategiche del Venezuela, in particolare petrolio e minerali, con l’obiettivo di minare violentemente l’indipendenza politica del Paese. Non ci riusciranno. Il governo bolivariano invita tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare piani di mobilitazione e a condannare questo attacco.

Maduro ha firmato e ordinato l’attuazione di un decreto che dichiara lo stato di emergenza in tutto il Paese per proteggere i diritti della popolazione, il pieno funzionamento delle istituzioni repubblicane e il ricorso immediato alla lotta armata.

In stretta conformità con l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il Venezuela si riserva il diritto alla legittima difesa per proteggere il suo popolo, il suo territorio e la sua indipendenza. Invitiamo i popoli e i governi dell’America Latina, dei Caraibi e del mondo intero a mobilitarsi in solidarietà attiva contro questa aggressione.”

Fonte Zvezdanews

