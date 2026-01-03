Le istituzioni internazionali, inclusa l’ONU, stanno perdendo credibilità a fronte delle azioni unilaterali degli USA

Giulio Chinappi, analista politico italiano e ricercatore del CeSEM, afferma che le azioni unilaterali degli Stati Uniti rappresentano una grave minaccia allo Stato di diritto e danneggiano la credibilità delle istituzioni internazionali, incluse le Nazioni Unite.

IRNA – 27 dicembre 2025

In una nota esclusiva per l’ufficio IRNA di Londra, Chinappi ha fatto riferimento alle violazioni commesse dagli Stati Uniti e dal regime israeliano, in particolare nella regione dell’Asia Occidentale, affermando che l’ultimo anno ha messo in luce una dura verità sull’ordine internazionale.

Richiamando la devastazione nella Striscia di Gaza, gli attacchi contro le strutture nucleari iraniane, le violazioni in Libano e i ripetuti veti statunitensi in Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato che tali episodi rivelano come la politica di potenza possa piegare le istituzioni deputate a tutelare il diritto.

«Quando i veti, le pressioni e le sanzioni sostituiscono la responsabilità, la neutralità del sistema ONU e la sicurezza globale si erodono», ha detto, riferendosi al cambiamento dell’opinione pubblica, soprattutto nel Sud globale, riguardo all’imparzialità e all’affidabilità di istituzioni come l’ONU.

Chinappi, i cui lavori si concentrano principalmente sul diritto internazionale, sul multipolarismo e sulle dinamiche geopolitiche in Asia e nel Sud globale, ha spiegato che il danno arrecato all’ordine internazionale non è più astratto, ma è «visibile nelle rovine di Gaza, nel precedente creato quando gli impianti nucleari in Iran sono diventati bersagli di un attacco militare aperto».

Secondo lui, questi sviluppi costituiscono un test di resistenza per la stessa architettura giuridica post-1945 e un monito sul fatto che la neutralità istituzionale viene svuotata sotto la pressione politica.

Affermando che l’ONU è stata creata per prevenire narrazioni del tipo «il diritto della forza», ha richiamato la Carta delle Nazioni Unite, che pone al centro il divieto dell’uso della forza (salvo in legittima difesa contro un attacco armato o quando autorizzato dal Consiglio di Sicurezza) e la risoluzione pacifica delle controversie.

«Eppure nel 2025 abbiamo visto Stati potenti interpretare in modo elastico questi vincoli quando ciò si adatta ai loro obiettivi strategici, mentre pretendono una rigorosa osservanza da parte degli altri», ha dichiarato, aggiungendo che «l’esempio più allarmante è l’attacco militare diretto contro le strutture nucleari iraniane durante l’escalation di giugno».

Chinappi ha spiegato che le azioni statunitensi hanno sollevato interrogativi non solo sulla stabilità regionale, ma anche sull’integrità dell’ordine giuridico globale, poiché persino esperti ONU per i diritti umani hanno descritto i raid come una violazione del divieto fondamentale dell’uso aggressivo della forza e hanno avvertito che la normalizzazione della legittima difesa “preventiva” o “anticipatoria” inaugurerebbe un’epoca catastrofica del “diritto della forza”.

Secondo lui, attacchi di questo tipo, condotti da un membro permanente del Consiglio di Sicurezza senza autorizzazione, abbassano per tutti la soglia contro la guerra unilaterale e bloccano la diplomazia, come il capo dell’ONU ha costantemente insistito.

L’analista ha inoltre criticato alcune istituzioni per l’uso di un linguaggio prudente di fronte ad azioni illegali. «Gli esperti per i diritti umani hanno espresso una condanna netta. Ma altre istituzioni, soprattutto le agenzie tecniche o legate alla sicurezza, sono spesso spinte verso un linguaggio cauto che evita l’attribuzione diretta di responsabilità, anche quando i principi giuridici in gioco sono chiari», ha detto, riferendosi al silenzio dell’AIEA sull’attacco contro uno Stato membro.

«In primo luogo, ciò indebolisce la deterrenza contro futuri attacchi. In secondo luogo, mina la fiducia degli Stati non occidentali nell’imparzialità della governance globale. In terzo luogo, rischia di accelerare gli incentivi alla proliferazione», ha aggiunto.

Riferendosi alla guerra genocidaria israeliana, Chinappi ha affermato che in nessun luogo la crisi istituzionale è più evidente che nella tragedia in corso a Gaza: diverse risoluzioni che chiedevano un cessate il fuoco e affrontavano la catastrofe umanitaria sono state ignorate a causa della «pressione debole e incoerente su Israele», così come per le frequenti manovre di deviazione o annacquamento della responsabilità in un contesto segnato dal veto statunitense sulle risoluzioni, soprattutto nel giugno 2025, quando gli altri quattordici membri del Consiglio avevano sostenuto un «cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente» a Gaza.

Ha inoltre evidenziato il caso di genocidio presentato dal Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia contro Israele e la mancata adesione del regime al parere consultivo della Corte, emesso nel luglio 2024, sulle conseguenze giuridiche delle politiche e pratiche israeliane nel territorio palestinese occupato.

«La stessa dinamica è visibile nell’attacco alla giustizia penale internazionale», ha osservato, riferendosi all’ordine esecutivo statunitense che impone sanzioni legate alla Corte Penale Internazionale, definendo esplicitamente “illegittime” le azioni della CPI quando riguardano funzionari statunitensi e israeliani.

Secondo lui, il Libano è un altro esempio che mostra come la credibilità delle istituzioni ONU venga erosa a causa delle ripetute violazioni israeliane della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza e della sovranità libanese, persino confermate dai peacekeeper delle Nazioni Unite.

In un altro passaggio della sua nota, Chinappi ha scritto delle sfide affrontate dagli organismi ONU e dalle istituzioni affiliate, inclusa l’UNRWA, a fronte di pressioni e accuse infondate da parte di determinate entità e attori.

Mettendo in guardia contro il bullismo e la dominazione, Chinappi ha affermato che Gaza, il Libano e l’attacco contro l’Iran rivelano un unico schema: forze potenti, in particolare gli Stati Uniti e Israele, stanno plasmando i confini operativi delle istituzioni internazionali attraverso il potere di veto, la pressione politica, la guerra reputazionale e le sanzioni, spesso mentre affermano di difendere un «ordine basato sulle regole».

