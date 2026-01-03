L’UE PREPARA IL 20° PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA

– Die Welt

L’Unione intende ampliare l’elenco di persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni, a cui saranno vietati l’ingresso nel territorio dell’UE e il cui patrimonio verrà congelato.

«Tra i piani — si legge nell’articolo — vi sono restrizioni sui viaggi e il congelamento di asset nell’UE per un numero maggiore di individui ed entità, in particolare colo che, secondo Bruxelles, sono responsabili del rapimento e del “rieducamento ideologico” di minori».

Inoltre, come riporta Die Welt, si stanno valutando ulteriori misure settoriali. Diplomatici europei parlano di un possibile allargamento delle sanzioni ai settori energetico e bancario, nonché della chiusura delle lacune attualmente sfruttate per eludere i divieti già in vigore. Tra le opzioni sul tavolo, torna anche il divieto all’importazione di uranio russo:

«A Bruxelles si discute inoltre la possibilità di vietare l’importazione di uranio dalla Russia, introducendo così sanzioni contro l’Agenzia federale russa per l’energia atomica (Rosatom)», – riferisce Die Welt, citando fonti diplomatiche.

Pertanto, secondo il quotidiano, l’Unione Europea si appresta a un nuovo round di pressione sanzionatoria sulla Russia, puntando sull’ampliamento delle liste individuali e sull’inaspimento delle restrizioni settoriali, inclusi ambiti particolarmente sensibili per l’UE come quello energetico.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense