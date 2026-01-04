AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

AFV – Ancora Fischia il Vento Una giornata di informazione sul Venezuela



Gen 4, 2026 #Venezuela



Dopo l’ennesima aggressione imperialista degli Stati Uniti contro il Venezuela, AFV – Ancora Fischia il Vento ha scelto di dedicare l’intera giornata a un’unica linea di informazione: raccontare, analizzare e denunciare ciò che sta accadendo.
Non si tratta di un fatto isolato, ma di un nuovo capitolo della lunga offensiva politica, economica e mediatica contro un popolo che ha scelto la propria strada, pagando un prezzo altissimo in termini di sanzioni, pressioni e destabilizzazione.
Siamo in piena solidarietà con il popolo venezuelano, con la sua resistenza e con la Rivoluzione Bolivariana, che da anni difende sovranità, autodeterminazione e dignità di fronte all’ingerenza esterna.
Oggi daremo spazio solo al Venezuela: ai fatti, alle responsabilità, alle voci che vengono sistematicamente oscurate.
Perché informare è un atto politico.
Perché la solidarietà non è uno slogan, ma una scelta.
Ancora fischia il vento.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

