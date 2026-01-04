AFV – Ancora Fischia il Vento Una giornata di informazione sul Venezuela





Dopo l’ennesima aggressione imperialista degli Stati Uniti contro il Venezuela, AFV – Ancora Fischia il Vento ha scelto di dedicare l’intera giornata a un’unica linea di informazione: raccontare, analizzare e denunciare ciò che sta accadendo.

Non si tratta di un fatto isolato, ma di un nuovo capitolo della lunga offensiva politica, economica e mediatica contro un popolo che ha scelto la propria strada, pagando un prezzo altissimo in termini di sanzioni, pressioni e destabilizzazione.

Siamo in piena solidarietà con il popolo venezuelano, con la sua resistenza e con la Rivoluzione Bolivariana, che da anni difende sovranità, autodeterminazione e dignità di fronte all’ingerenza esterna.

Oggi daremo spazio solo al Venezuela: ai fatti, alle responsabilità, alle voci che vengono sistematicamente oscurate.

Perché informare è un atto politico.

Perché la solidarietà non è uno slogan, ma una scelta.

Ancora fischia il vento.

