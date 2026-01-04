AFV

Libera la tua mente

Mondo

Aggressione al Venezuela. La dichiarazione più indegna è quella di Ursula di Von Der Leyen

DiRed

Gen 4, 2026 #UE, #URSULLA VON DER LEYEN, #Venezuela
Ursula von der Leyen

Foto Wikimedia

Sulla vile e brutale aggressione militare degli USA nei confronti del Venezuela, del suo popolo e del legittimo governo di Nicolas Maduro con l’unico fine di appropriarsi le ingenti risorse naturali nell’illusione di mitigare la crisi inevitabile del fallito sistema economico neoliberista, il governo Meloni ha scelto il vile vassallaggio con queste dichiarazioni.

Sul fatto che il governo degli Stati Uniti ha scelto la via armata militare per imporre la propria volontà criminale, bombardando, distruggendo e saccheggiando per l’ennesima volta nella sua famigerata storia, l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea aveva scelto l’infamia con queste parole.

Ma il premio indiscusso di dichiarazione più indegna va a lei, presidente della Commissione di quel mostro noto come Unione Europea: Ursula Von Der Leyen. Poco fa sui suoi social ha rilasciato questa dichiarazione.

“Seguendo con grande attenzione la situazione in Venezuela. Siamo vicini al popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Insieme all’AR/VR @kajakallas e in coordinamento con gli Stati membri dell’UE, stiamo facendo in modo che i cittadini dell’UE presenti nel paese possano contare sul nostro pieno sostegno.”

Le bombe degli Stati Uniti diventano “transizione democratica” per la presidente della Commissione dell’UE.

Amen. 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-aggressione_al_venezuela_la_dichiarazione_pi_indegna__quella_di_ursula_di_von_der_leyen/45289_64504

Di Red

„Per ottenere un cambiamento radicale bisogna avere il coraggio d'inventare l'avvenire. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire.“ — Thomas Sankara

Articoli correlati

AFV Mondo

AFV – Ancora Fischia il Vento Una giornata di informazione sul Venezuela

Gen 4, 2026 L.M.
Mondo

“Bisognerà fare qualcosa con il Messico”: la minaccia di Trump dopo l’attacco al Venezuela

Gen 4, 2026 L.M.
Mondo

GLI STATI UNITI DECIDERANNO IL “FUTURO POLITICO DEL VENEZUELA” E NON PERMETTERANNO A NESSUNO DI DIVENTARE PRESIDENTE DEL PAESE SENZA IL LORO VIA LIBERA

Gen 4, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

AFV – Ancora Fischia il Vento Una giornata di informazione sul Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Mondo

“Bisognerà fare qualcosa con il Messico”: la minaccia di Trump dopo l’attacco al Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Mondo

GLI STATI UNITI DECIDERANNO IL “FUTURO POLITICO DEL VENEZUELA” E NON PERMETTERANNO A NESSUNO DI DIVENTARE PRESIDENTE DEL PAESE SENZA IL LORO VIA LIBERA

Gennaio 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Un’ondata globale contro l’imperialismo USA: il mondo in piazza a sostegno del Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: