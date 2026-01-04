Aggressione al Venezuela. La dichiarazione più indegna è quella di Ursula di Von Der Leyen

Ursula von der Leyen

Sulla vile e brutale aggressione militare degli USA nei confronti del Venezuela, del suo popolo e del legittimo governo di Nicolas Maduro con l’unico fine di appropriarsi le ingenti risorse naturali nell’illusione di mitigare la crisi inevitabile del fallito sistema economico neoliberista, il governo Meloni ha scelto il vile vassallaggio con queste dichiarazioni.

Sul fatto che il governo degli Stati Uniti ha scelto la via armata militare per imporre la propria volontà criminale, bombardando, distruggendo e saccheggiando per l’ennesima volta nella sua famigerata storia, l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea aveva scelto l’infamia con queste parole.



Ma il premio indiscusso di dichiarazione più indegna va a lei, presidente della Commissione di quel mostro noto come Unione Europea: Ursula Von Der Leyen. Poco fa sui suoi social ha rilasciato questa dichiarazione.

“Seguendo con grande attenzione la situazione in Venezuela. Siamo vicini al popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Insieme all’AR/VR @kajakallas e in coordinamento con gli Stati membri dell’UE, stiamo facendo in modo che i cittadini dell’UE presenti nel paese possano contare sul nostro pieno sostegno.”



Le bombe degli Stati Uniti diventano “transizione democratica” per la presidente della Commissione dell’UE.

Amen.

