AFV

Libera la tua mente

Mondo

“Bisognerà fare qualcosa con il Messico”: la minaccia di Trump dopo l’attacco al Venezuela

DiL.M.

Gen 4, 2026 #Messico, #Trump, #Venezuela

Immagine l’antidiplomatico

Nuove dichiarazioni incendiarie del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, gettano un’ombra sulle relazioni con il Messico. In un’intervista a Fox News, Trump ha lanciato un severo monito, affermando che “qualcosa dovrà essere fatto” riguardo al potere dei cartelli narcotrafficanti nel paese vicino. Le sue parole giungono a poche ore dalla criminale e illegale operazione militare statunitense che ha portato al rapimento del presidente venezuelano Nicolás Maduro, un atto senza precedenti che ha già scosso la regione.

Nonostante abbia definito “buona donna” e “amichevole” la Presidente messicana Claudia Sheinbaum, Trump ha minato apertamente la sua autorità. “I cartelli governano il Messico, lei non governa quel paese”, ha dichiarato, aggiungendo che Sheinbaum sarebbe “molto spaventata” dalle organizzazioni criminali. Questa non è la prima volta che l’inquilino della Casa Bianca esprime pubblicamente la volontà di violare la sovranità messicana per colpire il narcotraffico, una linea dura che fa parte della sua presunta lotta al “narcoterrorismo” in America Latina.

Trump ha raccontato di aver ripetutamente offerto a Sheinbaum un intervento militare diretto degli Stati Uniti per “eliminare i cartelli”, proposte che sarebbero state sempre rifiutate dal governo messicano. Per giustificare la sua posizione aggressiva, ha citato la cifra di 300.000 morti per droga negli Stati Uniti, attribuendone la responsabilità principalmente al traffico attraverso il confine meridionale.

Le dichiarazioni di Trump sembrano collegare esplicitamente l’azione in Venezuela alla situazione in Messico, nonostante un iniziale tentativo di smentire un “messaggio diretto”. Il vicepresidente J.D. Vance aveva infatti precedentemente indicato che l’operazione contro Maduro inviava un segnale chiaro: “Il narcotraffico deve essere fermato”. La Presidente Sheinbaum, il cui governo ha condannato l’intervento in Venezuela, ha sempre respinto con fermezza qualsiasi violazione della sovranità nazionale, sostenendo che gli affari interni del Messico devono essere risolti dai messicani.

Con il massiccio dispiegamento di truppe del Comando Sud nei Caraibi e le recenti minacce di attacchi via terra in America Latina, la retorica di Trump segnala un potenziale pericoloso escalation delle tensioni, fondata sul falso pretesto della guerra alla droga. La sovranità del Messico appare nuovamente nel mirino, in un clima regionale reso più instabile dalla criminale operazione in Venezuela.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-bisogner_fare_qualcosa_con_il_messico_la_minaccia_di_trump_dopo_lattacco_al_venezuela/45289_64506

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

AFV Mondo

AFV – Ancora Fischia il Vento Una giornata di informazione sul Venezuela

Gen 4, 2026 L.M.
Mondo

GLI STATI UNITI DECIDERANNO IL “FUTURO POLITICO DEL VENEZUELA” E NON PERMETTERANNO A NESSUNO DI DIVENTARE PRESIDENTE DEL PAESE SENZA IL LORO VIA LIBERA

Gen 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Un’ondata globale contro l’imperialismo USA: il mondo in piazza a sostegno del Venezuela

Gen 4, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

AFV – Ancora Fischia il Vento Una giornata di informazione sul Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Mondo

“Bisognerà fare qualcosa con il Messico”: la minaccia di Trump dopo l’attacco al Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Mondo

GLI STATI UNITI DECIDERANNO IL “FUTURO POLITICO DEL VENEZUELA” E NON PERMETTERANNO A NESSUNO DI DIVENTARE PRESIDENTE DEL PAESE SENZA IL LORO VIA LIBERA

Gennaio 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Un’ondata globale contro l’imperialismo USA: il mondo in piazza a sostegno del Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: