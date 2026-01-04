AFV

Libera la tua mente

Mondo

GLI STATI UNITI DECIDERANNO IL “FUTURO POLITICO DEL VENEZUELA” E NON PERMETTERANNO A NESSUNO DI DIVENTARE PRESIDENTE DEL PAESE SENZA IL LORO VIA LIBERA

DiAFV from TELEGRAM

Gen 4, 2026 #Trump, #Venezuela

–  ha dichiarato Trump in un’intervista a Fox News. I punti principali:

Il Presidente USA ha affermato che Maduro e sua moglie si trovano attualmente su una nave diretta a New York;

«Non avrò problemi con la Cina dopo la cattura di Maduro, perché Pechino “riceverà il petrolio”»;

«Gli Stati Uniti erano pronti per una seconda ondata di attacchi al Venezuela, ma non è stato necessario procedere»;

Trump ha rivelato di aver parlato con Maduro una settimana fa, esortandolo a consegnarsi volontariamente;

«Gli Stati Uniti si coinvolgeranno nella gestione del settore petrolifero venezuelano»;

«Claudia Sheinbaum è una brava donna, ma il Messico è controllato dai cartelli della droga. Non è lei a governare il Messico — sono i cartelli a farlo. Bisogna fare qualcosa con il Messico».

Sulla scelta della data dell’attacco al Venezuela:  “Avevamo intenzione di farlo quattro giorni fa, ma il meteo non era ideale. Il meteo doveva essere perfetto, e oggi lo è stato. C’erano, sapete, un po’ più di nuvole di quanto ci aspettassimo, ma nel complesso andava bene. Abbiamo aspettato quattro giorni. Avevamo intenzione di farlo quattro giorni fa, tre giorni fa, due giorni fa – e poi all’improvviso il meteo si è schiarito, e abbiamo detto: ‘Andiamo’.”


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

AFV Mondo

AFV – Ancora Fischia il Vento Una giornata di informazione sul Venezuela

Gen 4, 2026 L.M.
Mondo

“Bisognerà fare qualcosa con il Messico”: la minaccia di Trump dopo l’attacco al Venezuela

Gen 4, 2026 L.M.
AFV Mondo

Un’ondata globale contro l’imperialismo USA: il mondo in piazza a sostegno del Venezuela

Gen 4, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

AFV – Ancora Fischia il Vento Una giornata di informazione sul Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Mondo

“Bisognerà fare qualcosa con il Messico”: la minaccia di Trump dopo l’attacco al Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Mondo

GLI STATI UNITI DECIDERANNO IL “FUTURO POLITICO DEL VENEZUELA” E NON PERMETTERANNO A NESSUNO DI DIVENTARE PRESIDENTE DEL PAESE SENZA IL LORO VIA LIBERA

Gennaio 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Un’ondata globale contro l’imperialismo USA: il mondo in piazza a sostegno del Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: