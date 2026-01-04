GLI STATI UNITI DECIDERANNO IL “FUTURO POLITICO DEL VENEZUELA” E NON PERMETTERANNO A NESSUNO DI DIVENTARE PRESIDENTE DEL PAESE SENZA IL LORO VIA LIBERA

– ha dichiarato Trump in un’intervista a Fox News. I punti principali:

Il Presidente USA ha affermato che Maduro e sua moglie si trovano attualmente su una nave diretta a New York;

«Non avrò problemi con la Cina dopo la cattura di Maduro, perché Pechino “riceverà il petrolio”»;

«Gli Stati Uniti erano pronti per una seconda ondata di attacchi al Venezuela, ma non è stato necessario procedere»;

Trump ha rivelato di aver parlato con Maduro una settimana fa, esortandolo a consegnarsi volontariamente;

«Gli Stati Uniti si coinvolgeranno nella gestione del settore petrolifero venezuelano»;

«Claudia Sheinbaum è una brava donna, ma il Messico è controllato dai cartelli della droga. Non è lei a governare il Messico — sono i cartelli a farlo. Bisogna fare qualcosa con il Messico».

Sulla scelta della data dell’attacco al Venezuela: “Avevamo intenzione di farlo quattro giorni fa, ma il meteo non era ideale. Il meteo doveva essere perfetto, e oggi lo è stato. C’erano, sapete, un po’ più di nuvole di quanto ci aspettassimo, ma nel complesso andava bene. Abbiamo aspettato quattro giorni. Avevamo intenzione di farlo quattro giorni fa, tre giorni fa, due giorni fa – e poi all’improvviso il meteo si è schiarito, e abbiamo detto: ‘Andiamo’.”



