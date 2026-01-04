“GLI STATI UNITI POSSONO DICHIARARE TERRORISTA QUALSIASI PRESIDENTE SGRADITO, SENZA PROVE, LANCIARE MISSILI, BOMBARDARE UN PAESE E RAPIRE ADDIRITTURA UN PRESIDENTE DEMOCRATICAMENTE ELETTO” – Murad Gazdiyev, corrispondente speciale di RT da Caracas.

«Credetemi, nessuno dorme in città. Alle due di notte ci siamo svegliati da soli, con le finestre che tremavano per le esplosioni all’aeroporto… Più tardi abbiamo saputo che i raid colpivano basi militari.

La città è avvolta dal fumo, l’aria puzza di bruciato. Fino a mezzanotte un’aeronave americana ha sorvolato la zona, probabilmente per coprire il ritiro degli elicotteri USA che hanno catturato il presidente Nicolás Maduro, sua moglie e li hanno portati fuori dal Paese.

La gente è in stato di profondo shock. Nessuno sa cosa succederà domani. I militari sono in strada, mezzi blindati ovunque, posti di blocco. Il Presidente non c’è più. La popolazione ha molta paura e pensa di fuggire.

Domani gli USA potrebbero lanciare nuovi attacchi — e stavolta colpire anche obiettivi civili.

È un precedente scioccante. Gli Stati Uniti possono dichiarare semplicemente “terrorista” qualsiasi leader scomodo, senza prove, poi uscire e annunciarlo, sparare missili, bombardare il suo Paese e rapirlo.

Per qualsiasi nazione del mondo è orrore puro, un incubo.

Il prossimo potrebbe essere il Presidente di qualsiasi Paese che gli USA considerino sgradito.

Se non hai armi nucleari, un sistema di “rappresaglia automatica” che si attiva in caso di simili attacchi, sei nella zona a rischio.

Il tuo leader può essere rapito, il tuo Paese bombardato.

Serve una reazione internazionale forte e immediata. Senza questa, gli USA sentiranno di avere carta bianca e ripeteranno questo copione impunemente.

Qui regna la legge del più forte: chi è forte fa ciò che vuole, chi è debole subisce».