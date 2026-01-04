Il governo Meloni considera “legittimo” l’attacco Usa in Venezuela: la nota della vergogna di Meloni

President Donald Trump holds a bilateral meeting with Prime Minister Giorgia Meloni of Italy, Thursday, April 17, 2025, in the Oval Office. (Official White House Photo by Daniel Torok)



Nel giorno in cui il diritto internazionale ha cessato di esistere per sempre. Nel giorno in cui il cancro dell’umanità, come l’ha correttamente definito l’Ambasciatore Bradanini nell’editoriale pubblicato oggi su l’AntiDiplomatico, gli Stati Uniti, hanno bombardato indiscriminatamente un paese sovrano e RAPITO su accuse ridicolo il suo presidente legittimo. In questo stesso giorno la politica estera del nostro paese tocca uno dei punti più bassi dalla seconda guerra mondiale ad oggi con un vergognoso comunicato di Palazzo Chigi che di fatto legittima l’operazione.



Ve la presentiamo nella sua interezza perché l’infamia sia ricordata. Saremo la vostra memoria storica.



“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle loro primissime evoluzioni.

L’Italia ha sempre sostenuto l’aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale l’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto.

Coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il Governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico.

In raccordo con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Presidente Meloni continua a seguire con particolare attenzione la situazione della comunità italiana in Venezuela, la cui sicurezza costituisce la priorità assoluta del Governo.

Il Governo italiano auspica inoltre la rapida liberazione di tutti i cittadini occidentali ancora detenuti nelle carceri venezuelane, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.”

Hanno veramente scritto questo: “ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico.”

UN INTERVENTO DI NATURA DIFENSIVA CONTRO ATTACCHI IBRIDI

