AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

USA–Venezuela: un atto di pirateria internazionale che le sinistre non possono più fingere di non vedere

DiFranco Astengo

Gen 4, 2026 #Venezuela

Ricordato in premessa che qualsiasi valutazione riguardante la vicenda USA/Venezuela deve essere incentrata sulla capacità di produzione petrolifera dello stato venezuelano è necessario che le sinistre, italiane e europee, trovino il coraggio di superare la polemica del filo-questo e filo-quello proclamando con coraggio che l’attacco USA e la cattura di Maduro rappresentano atti di pirateria internazionale senza se e senza ma.

E’ necessario l’intervento delle Nazioni Unite, va assicurata l’incolumità del presidente venezuelano, deve essere sollecitata l’Unione Europea ad assumere una posizione coerente con il diritto internazionale.

Le forze politiche vanno fortemente sollecitate in questa direzione e deve essere sottolineato il pericolo crescente di una situazione internazionale nella quale i pericoli di guerra globale che si evidenziano con l’apertura di più fronti al riguardo dei quali gli USA stanno assumendo un atteggiamento sempre più aggressivo sul piano militare.

L’Italia ha l’obbligo di condannare questo atto di guerra non dichiarata come in tutti gli altri casi analoghi senza distinzioni di sorta e di indirizzare la propria politica estera verso atti conseguenti al dettato costituzionale imposto dall’art.11.

Di Franco Astengo

Lunga militanza politico-giornalistica ha collaborato con il Manifesto, l'Unità, il Secolo XIX,. Ha lavorato per molti anni al Comune di Savona occupandosi di statistiche elettorali e successivamente ha collaborato con la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Genova tenendo lezioni nei corsi di "Partiti politici e gruppi di Pressione", "Sistema politico italiano", "Potere locale", "Politiche pubbliche dell'Unione Europea".

Articoli correlati

AFV Mondo

AFV – Ancora Fischia il Vento Una giornata di informazione sul Venezuela

Gen 4, 2026 L.M.
Mondo

“Bisognerà fare qualcosa con il Messico”: la minaccia di Trump dopo l’attacco al Venezuela

Gen 4, 2026 L.M.
Mondo

GLI STATI UNITI DECIDERANNO IL “FUTURO POLITICO DEL VENEZUELA” E NON PERMETTERANNO A NESSUNO DI DIVENTARE PRESIDENTE DEL PAESE SENZA IL LORO VIA LIBERA

Gen 4, 2026 AFV from TELEGRAM

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

AFV Mondo

AFV – Ancora Fischia il Vento Una giornata di informazione sul Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Mondo

“Bisognerà fare qualcosa con il Messico”: la minaccia di Trump dopo l’attacco al Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Mondo

GLI STATI UNITI DECIDERANNO IL “FUTURO POLITICO DEL VENEZUELA” E NON PERMETTERANNO A NESSUNO DI DIVENTARE PRESIDENTE DEL PAESE SENZA IL LORO VIA LIBERA

Gennaio 4, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Un’ondata globale contro l’imperialismo USA: il mondo in piazza a sostegno del Venezuela

Gennaio 4, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: