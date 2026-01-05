Aggressione USA al Venezuela, il messaggio al mondo di un impero in declino



L’attacco degli Stati Uniti e il sequestro di persona del presidente Nicolás Maduro non sono soltanto un atto ostile contro il Venezuela.

Sono un messaggio politico globale, brutale nella forma e inequivocabile nella sostanza:

“Noi siamo noi, e voi non siete nessuno.”

È il linguaggio tipico delle potenze che avvertono la fine della propria egemonia. Quando il consenso internazionale si assottiglia, quando il primato economico e geopolitico viene messo in discussione da nuovi equilibri multipolari, la risposta non è il confronto politico o diplomatico, ma la forza. La guerra – o la minaccia della guerra – diventa così l’ultima risorsa dell’impero in declino.

Negli ultimi decenni, gli Stati Uniti hanno progressivamente sostituito il diritto internazionale con la logica dell’eccezione permanente: sanzioni unilaterali, operazioni coperte, cambi di regime pilotati, interventi militari giustificati a posteriori con parole d’ordine sempre uguali – “democrazia”, “diritti umani”, “sicurezza”. Il Venezuela è solo l’ennesimo capitolo di una strategia già vista altrove.

Ma qui il segnale è ancora più chiaro. Non siamo di fronte a un’azione difensiva, né a un intervento multilaterale legittimato da organismi internazionali. Siamo davanti a un atto di forza che calpesta apertamente la sovranità di uno Stato e trasforma un capo di Stato in un bersaglio politico. Un precedente pericoloso, che normalizza l’idea che chi non si allinea possa essere semplicemente rimosso.

Più l’impero scende, più diventa pericoloso.

Più perde controllo sui mercati, sulle rotte energetiche, sugli equilibri regionali, più alza il livello dello scontro. È una dinamica storica nota: la fase più instabile di ogni grande potenza non è l’ascesa, ma il declino. Ed è proprio in quel momento che il rischio di conflitti generalizzati cresce.

Non è difesa della democrazia.

È imperialismo nudo, senza più maschere, senza più retorica credibile. È l’uso della forza come strumento di disciplina globale, rivolto non solo al Venezuela ma a tutti quei Paesi che osano sottrarsi all’ordine imposto.

Il messaggio è chiaro anche per l’Europa e per il resto del mondo: l’illusione di un ordine internazionale basato su regole condivise viene sacrificata sull’altare della supremazia. E quando un impero traballa, non cade mai da solo. Cerca sempre di trascinare con sé il mondo intero.

Di fronte a questo scenario, il silenzio e l’ambiguità non sono neutralità: sono complicità. Perché accettare oggi questa logica significa legittimare domani nuovi atti di forza, nuove guerre, nuove violazioni. E il prezzo, come sempre, non lo pagano gli imperi, ma i popoli.

