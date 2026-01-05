Colpirne uno per educarne cento. Speciale Venezuela e Iran (Video)

da Ottolina TV

Con un’operazione che definisce “spettacolare”, Donald Trump fa rapire il presidente venezuelano Nicolas Maduro Moro con la moglie. Per il presunto narcotraffico e per il petrolio.

Non ha più motivo di nascondere le sue vere ambizioni, lo dice chiaramente.

Ha ripristinato la dottrina Monroe, anzi, Donroe. La definisce così.

“Secondo la nostra nuova strategia il dominio americano sull’emisfero occidentale non sarà mai più messo in discussione”.

È un monito per i vertici chavisti del Venezuela, ma anche per Claudia Sheinbaum, Gustavo Petto e per Lula. Ma soprattutto per la Cina e per la Russia.

Il tutto mentre l’Iran è scosso di nuovo da un’ondata di violenze di piazza, provocate da gruppi armati presumibilmente collegati al Mossad, e Israele riconosce il Somaliland in funzione anti-Ansarallah.

I pezzi della guerra mondiale si stanno ricomponendo in un grande conflitto globale?

Ne parliamo in questa puntata speciale de La Bolla, condotta da Clara Statello e con Stefano Orsi, Hainieh Tarkian e Gianmarco Pisa