AFV

Libera la tua mente

Mondo Video-Podcast

Colpirne uno per educarne cento. Speciale Venezuela e Iran (Video)

DiL.M.

Gen 5, 2026 #Iran, #USA, #Venezuela

da Ottolina TV

Con un’operazione che definisce “spettacolare”, Donald Trump fa rapire il presidente venezuelano Nicolas Maduro Moro con la moglie. Per il presunto narcotraffico e per il petrolio.

Non ha più motivo di nascondere le sue vere ambizioni, lo dice chiaramente.

Ha ripristinato la dottrina Monroe, anzi, Donroe. La definisce così.

“Secondo la nostra nuova strategia il dominio americano sull’emisfero occidentale non sarà mai più messo in discussione”.

È un monito per i vertici chavisti del Venezuela, ma anche per Claudia Sheinbaum, Gustavo Petto e per Lula. Ma soprattutto per la Cina e per la Russia.

Il tutto mentre l’Iran è scosso di nuovo da un’ondata di violenze di piazza, provocate da gruppi armati presumibilmente collegati al Mossad, e Israele riconosce il Somaliland in funzione anti-Ansarallah.

I pezzi della guerra mondiale si stanno ricomponendo in un grande conflitto globale?

Ne parliamo in questa puntata speciale de La Bolla, condotta da Clara Statello e con Stefano Orsi, Hainieh Tarkian e Gianmarco Pisa

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Mondo

Venezuela. Immense manifestazioni popolari a sostegno di Maduro

Gen 5, 2026 Red
Mondo

Maduro come Vercingetorige: l’impero USA mette in scena il suo trionfo a New York

Gen 5, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Aggressione USA al Venezuela, il messaggio al mondo di un impero in declino

Gen 5, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Venezuela. Immense manifestazioni popolari a sostegno di Maduro

Gennaio 5, 2026 Red
Mondo

Maduro come Vercingetorige: l’impero USA mette in scena il suo trionfo a New York

Gennaio 5, 2026 AFV from TELEGRAM
AFV Mondo

Aggressione USA al Venezuela, il messaggio al mondo di un impero in declino

Gennaio 5, 2026 L.M.
Mondo

L’attacco statunitense al Venezuela è anche un attacco a Cuba

Gennaio 5, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: