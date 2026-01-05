L’attacco statunitense al Venezuela è anche un attacco a Cuba

Prendendo due piccioni con una fava, il governo degli Stati Uniti, massimo perturbatore della pace e ora armato con una flotta caraibica, sta colpendo il Venezuela e, indirettamente, anche Cuba.

di WT Whitney, Jr. – People’s World

Il 10 dicembre, l’esercito statunitense ha sequestrato una grande petroliera nei Caraibi diretta in Cina. Poi, il 16 dicembre, il presidente Donald Trump ha dichiarato di voler imporre un blocco totale a tutto il petrolio in uscita dal Venezuela. La nave rubata la settimana scorsa aveva scaricato 50.000 barili di petrolio su una nave più piccola per la consegna a Cuba, poco prima che gli elicotteri statunitensi atterrassero con i soldati sul ponte.

Cuba dipende dal petrolio fornito dal Venezuela. Alti funzionari statunitensi vogliono bloccare l’accesso a Cuba e infliggere così un colpo decisivo al suo governo. Attualmente, altre sei petroliere sanzionate dal governo statunitense e che trasportano petrolio venezuelano sono ad alto rischio di sequestro.

Il Ministero degli Affari Esteri di Cuba ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma, tra l’altro:

“Questo atto di pirateria e terrorismo marittimo… rappresenta l’escalation degli Stati Uniti contro il legittimo diritto del Venezuela di utilizzare e commerciare liberamente le sue risorse naturali con altre nazioni, comprese le forniture di idrocarburi a Cuba… [Tali] azioni hanno un impatto negativo su Cuba e intensificano la politica di massima pressione e soffocamento economico degli Stati Uniti, con un impatto diretto sul sistema energetico nazionale e, di conseguenza, sulla vita quotidiana del nostro popolo”.

Questo riferimento a una “politica di massima pressione” invita a riflettere sugli sviluppi inquietanti che si stanno verificando a Cuba, mentre si consuma il dramma marittimo. Il governo cubano ha recentemente fatto ricorso a misure talmente straordinarie da indicare un peggioramento della crisi nel Paese.

Il blocco economico degli Stati Uniti ha portato a carenze di rifornimenti, cibo e reddito. L’impatto nel corso dei decenni è stato logorante e cumulativo. Ora, i tassi di mortalità sono in aumento e le nuove generazioni sono decimate dalle migrazioni.

Le recenti misure adottate dal governo cubano, analizzate di seguito, suggeriscono fortemente che i cubani si trovino in una situazione di emergenza. Gli attivisti statunitensi che rispondono ai preparativi bellici del loro governo nei Caraibi – un’altra emergenza – hanno buone ragioni per rafforzare urgentemente la loro solidarietà, non solo con il Venezuela, ma anche con Cuba.

Quello che segue è un resoconto sulle misure estreme recentemente adottate dal governo cubano. L’obiettivo è quello di presentare queste misure come così insolite da confermare l’esistenza di una situazione di estrema emergenza per Cuba e, in questo modo, motivare i sostenitori statunitensi di Cuba ad agire.

Dollarizzazione

Il governo cubano ha recentemente introdotto normative monetarie che consentono ai cittadini di acquistare e vendere alcuni beni e servizi utilizzando il dollaro statunitense. Un rapporto pubblicato da un’agenzia di stampa governativa fa riferimento a un “riconoscimento pragmatico della realtà odierna” e a “una dollarizzazione parziale e controllata dell’economia [cubana]”. Il governo “consentirà ad alcuni attori economici di commerciare in valute estere in circostanze specifiche”.

Le nuove normative si applicano alle transazioni con produttori, investitori, commercianti, spedizionieri, istituti finanziari esteri e alle famiglie all’estero che inviano rimesse. L’obiettivo immediato è “incentivare direttamente la generazione di guadagni in valuta estera, consentendo a coloro che contribuiscono a questa generazione di conservare una parte significativa dei propri guadagni in valuta forte”.

L’obiettivo più ampio è “aumentare la produzione nazionale, migliorare la disponibilità di beni e servizi e creare le condizioni per un futuro ritorno al peso cubano rafforzato”. I decisori politici vogliono stimolare le esportazioni, aumentare l’offerta di beni disponibili a Cuba e incrementare sia la produzione nazionale che gli investimenti esteri. Un altro obiettivo, denominato “riduzione delle distorsioni”, è l’eliminazione dei mercati valutari informali o illegali.

Le nuove normative consentono “agli stabilimenti commerciali autorizzati… [e ai] fornitori nazionali che supportano attività di esportazione o sostituzione delle importazioni di utilizzare dollari e altre valute estere nelle transazioni internazionali”. Tra i soggetti autorizzati a utilizzare dollari figurano lavoratori autonomi autorizzati, aziende private, cooperative e imprese statali.

Questi soggetti sono autorizzati a depositare dollari nelle banche cubane: dollari accumulati dalle esportazioni di beni e servizi, dalle vendite online e dalle vendite realizzate attraverso la Zona Speciale di Sviluppo di Mariel. Le banche accetteranno dollari acquistati da commercianti di valuta estera e dollari inviati come rimesse da famiglie all’estero.

La nuova autorizzazione del governo al dollaro statunitense come valuta nazionale potrebbe risultare destabilizzante per i cubani che percepiscono le implicazioni di un rapporto di dipendenza con il vicino settentrionale. La necessità di farlo riflette l’urgenza della situazione attuale di Cuba.

Paralisi economica

I toni di una nuova situazione si sono manifestati nella decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cubano, presa nella riunione del 13 dicembre, di rinviare il 9° Congresso del Partito, previsto per aprile 2026. I congressi del Partito si sono generalmente svolti ogni cinque anni, dopo il ritorno al calendario regolare nel 2011.

Nell’annunciarlo, l’ex presidente e leader del partito Raúl Castro ha sottolineato la necessità di ” dedicare tutte le risorse del Paese, così come gli sforzi e l’energia del Partito, del Governo e dei quadri statali, alla risoluzione dei problemi attuali e di dedicare il 2026 a recuperare il più possibile”.

Allo stesso modo, l’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, che avrebbe dovuto tenere una sessione plenaria questo mese, si è riunita solo per un giorno, il 18 dicembre, in videoconferenza. Nel 2024, i delegati dell’Assemblea si sono incontrati di persona per due sessioni, per un totale di 24 giorni.

Un portavoce, spiegando il cambiamento, ha affermato che, come è noto a tutti, la situazione elettrica e l’attuale stato dell’economia, nonché le difficoltà legate alla pandemia [ multivirus ] e alla situazione sanitaria… creano una situazione complessa per lo svolgimento dell’Assemblea. C’è anche il problema dell’uso razionale delle risorse.

Anche l’XI Plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista, svoltosi il 13 dicembre, si è svolto in un’unica giornata; la videoconferenza ha consentito l’accesso ai membri residenti fuori dall’Avana. A conclusione della riunione, il Primo Segretario Miguel Díaz-Canel, Presidente di Cuba, ha affermato in particolare che:

“Alla fine del terzo trimestre, il PIL è crollato di oltre il 4%, l’inflazione è alle stelle, l’economia è parzialmente paralizzata, la produzione di energia termoelettrica è critica, i prezzi rimangono elevati, le consegne di cibo razionato non vengono soddisfatte e la produzione agricola e alimentare non soddisfa i bisogni della popolazione. A ciò si aggiungono le costose perdite causate dal devastante passaggio dell’uragano Melissa.…

“Donald Trump ha appena lanciato i suoi pirati su una petroliera venezuelana, sequestrandone spudoratamente il carico come un ladro comune. Questo è stato l’ultimo episodio di una serie allarmante di attacchi a piccole imbarcazioni ed esecuzioni extragiudiziali di oltre 80 persone [ora 99, ndr], basate su accuse non provate e nel contesto di un dispiegamento militare senza precedenti e minaccioso in una dichiarata Zona di Pace.…

“[Tuttavia,] siamo i figli di un popolo che ha portato avanti una rivoluzione a 90 miglia dalla più grande potenza imperiale del pianeta e che l’ha difesa con successo per più di sei decenni… Solo un popolo eroico che difende una rivoluzione, che ha l’esempio della storia di quella rivoluzione, è capace di sopportare ciò che abbiamo vissuto in tutti questi anni.”

Henry Lowendorf del Consiglio per la Pace degli Stati Uniti, interpellato per questo articolo, ha sottolineato il ruolo centrale del governo statunitense. Ha dichiarato a People’s World : “Gli Stati Uniti hanno cercato di reprimere la rivoluzione cubana per oltre 60 anni. Finora, hanno fallito. Ma con nuova intensità e con la guerra in Venezuela, recentemente accelerata, gli Stati Uniti stanno lavorando disperatamente per interrompere ogni supporto vitale a Cuba”.

Tuttavia, un contesto cupo si rischiara un po’ con buone notizie provenienti dalla California, come riportato dalla stampa cubana. Il Comitato “Mani fuori da Cuba” di Los Angeles ha guidato l’organizzazione della spedizione da Los Angeles a Cuba, via Jacksonville, Florida, di un container da 40 piedi contenente forniture mediche per un valore di 1 milione di dollari. Hanno partecipato membri dell’International Longshore and Warehouse Union e dell’International Association of Machinists, insieme a Global Health Partners e alla PanAmerican Medical Association.

È un piccolo esempio dello sforzo ben più ampio che è necessario all’interno degli Stati Uniti per alleviare gli effetti punitivi immediati del blocco e per avviare una campagna per porvi fine in modo permanente

