Nel 2026, il mondo può continuare a riporre aspettative nella Cina

Agli albori del 2026, l’editoriale sostiene che, in un contesto globale segnato da crisi e competizione sull’ordine internazionale, la Cina si presenti come “ancora di stabilità”, motore di sviluppo e promotrice di cooperazione e apertura, invitando il mondo a condividere pace e crescita.

Global Times – 30 dicembre 2025

Il mondo accoglie ancora una volta il momento di salutare il vecchio e dare il benvenuto al nuovo. Una Cina più fiduciosa e aperta, portando il peso di raccolti abbondanti e una salda convinzione nel futuro, avanza con passo deciso verso il 2026.

Ripensando al 2025, il mondo è rimasto impigliato in turbolenze e sconvolgimenti. La contesa sull’ordine in un mondo multipolare si è fatta sempre più intensa, la scelta tra apertura e chiusura è diventata sempre più urgente e l’interrogativo profondo tra pace e guerra ha suscitato emozioni forti nel cuore delle persone. Eppure, è stato proprio in mezzo a queste sfide tempestose e in rapido mutamento che la Cina, con straordinaria compostezza e saggezza, ha consegnato un foglio di risposte meritato e di alto livello.

Quest’anno la Cina ha risposto con calma alle «domande del mondo», con la «saggezza cinese», diventando l’«ancora di stabilità» in un mondo turbolento. Di fronte ai deficit della governance globale, il Presidente Xi Jinping ha proposto l’Iniziativa per la governance globale, che, insieme all’Iniziativa per lo sviluppo globale, all’Iniziativa per la sicurezza globale e all’Iniziativa per la civiltà globale, costituisce una guida all’azione per costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità. L’Indagine globale 2025 su impressione e comprensione della Cina, pubblicata dal Global Times, testimonia questa responsabilità da grande potenza. Il Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era riceve un alto riconoscimento internazionale e il concetto di «costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità», ottiene l’approvazione di quasi l’80% degli intervistati internazionali. Agli occhi del mondo, la Cina è sempre più considerata una forza di stabilità, che funge da ancora in mezzo alle turbolenze globali, da spina dorsale nel nuovo ambiente regionale, da perno saldo nel mutevole ordine internazionale, da motore principale capace di superare i dilemmi dello sviluppo globale e da pietra di zavorra che stabilizza la moralità internazionale nelle crisi di giustizia.

Il 3 settembre, a Pechino, la maestosa e grandiosa parata militare in Piazza Tiananmen ha suscitato profonde emozioni. Quest’anno ha segnato l’80° anniversario della vittoria della Guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese e della Guerra mondiale antifascista. Ricordiamo la storia e, con ferrea volontà e determinazione, difendiamo la pace e la giustizia. Decine di leader stranieri e capi di organizzazioni internazionali si sono uniti a noi per questo grande evento, non solo per rendere omaggio ai sacrifici e alla gloria dei nostri predecessori, ma anche per trasmettere un forte segnale di fermo impegno per lo sviluppo pacifico e per la promozione congiunta della sicurezza globale.

Uno spirito eroico pervade cielo e terra, restando venerabile attraverso le epoche. Attraverso azioni concrete, la Cina ha chiarito al mondo che la storia non deve tornare indietro e che la giustizia non deve essere messa in discussione. Ciò che difendiamo non sono soltanto i frutti della vittoria nella Seconda guerra mondiale e l’ordine internazionale del dopoguerra, ma anche la linea di fondo fondamentale della civiltà umana.

I grandi modelli linguistici sviluppati in Cina, rappresentati da DeepSeek, sono emersi con forza, non solo rovesciando l’idea radicata secondo cui gli Stati Uniti dominerebbero il campo dell’intelligenza artificiale, ma venendo anche salutati come «un dono profondo al mondo», grazie ai modelli open source. Dall’inseguimento tecnologico all’innovazione dei modelli, la Cina sta estendendo al mondo un invito a entrare in una «comunità dell’innovazione». Altrettanto toccante è la fiorente vitalità di base. «China Travel» è diventato virale nel mondo nel 2025, «andare in Cina dopo il lavoro di venerdì» è diventato un nuovo tormentone e gli stranieri vestiti con abiti di corte della dinastia Qing sono diventati una presenza abituale nella Città Proibita. Un media britannico ha osservato che ogni visitatore in ingresso aiuta a spezzare gli stereotipi sulla Cina. Man mano che flussi di persone, merci, informazioni e cultura attraversano liberamente montagne e mari, una Cina reale, vivida e sfaccettata appare con chiarezza davanti al mondo.

Descritta da osservatori esterni come un «Paese lungimirante», la Cina, attraverso una pianificazione sistematica, ha ancorato la propria direzione di sviluppo e ha riunito una potente forza nazionale di intenti condivisi. La Quarta sessione plenaria del XX Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese si è svolta con successo, esaminando e adottando le Raccomandazioni del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese per la formulazione del Quindicesimo Piano Quinquennale per lo sviluppo economico e sociale e tracciando un grande disegno per il percorso futuro di sviluppo di alta qualità della Cina nei prossimi cinque anni. L’Indagine globale 2025 su impressione e comprensione della Cina rileva che oltre tre quarti degli intervistati stranieri hanno una comprensione e una valutazione oggettiva e positiva della prassi cinese di elaborare e attuare piani quinquennali, considerandola uno dei segreti del successo della Cina. Dalla pianificazione strategica macro del Paese alla perseveranza e al duro lavoro delle persone comuni di fronte alle difficoltà, lo sforzo combinato dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto ha dotato la società cinese di una forte resilienza e di fiducia per avanzare attraverso le avversità.

Ciò che il mondo si aspetta non è una «narrazione a somma zero» dominata dai forti, ma una «narrazione di cooperazione» caratterizzata da interessi intrecciati, costi condivisi e benefici reciproci. Nel 2026, il mondo può continuare ad attendersi che la Cina immetta nuova certezza nell’economia globale. In quanto principale motore della crescita economica mondiale, la Cina continuerà ad approfondire le riforme e ad ampliare l’apertura. Con ulteriori aggiustamenti tariffari e un accesso al mercato più agevole, useremo la certezza e la stabilità dello sviluppo di alta qualità per contrastare le incertezze dell’ambiente esterno. Quasi il 90% degli intervistati ha espresso fiducia nella crescita economica continua della Cina nei prossimi dieci anni; ricambieremo questa fiducia con risultati concreti di sviluppo.

Avvicinandoci al 2026, sappiamo che la strada davanti a noi non sarà liscia; potrebbero esserci ancora onde turbolente da attraversare e persino mari in tempesta da navigare. Tuttavia, il quadro che stiamo tessendo, punto dopo punto, sarà certamente un arazzo della Cina più vasto e più splendente. Invitiamo sinceramente persone di tutto il mondo che aspirano alla pace e allo sviluppo a unirsi a noi, portando con sé la gloria e l’ispirazione del 2025, con rispetto per la storia e senso di responsabilità verso il futuro, mentre entriamo insieme nel nuovo anno.

