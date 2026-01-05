Venezuela. Immense manifestazioni popolari a sostegno di Maduro

Foto da l’antidiplomatico



Si aspettavano i media italiani megafono dell’imperialismo statunitense che dopo il sequestro del legittimo presidente in Venezuela da parte dei gangster di Washington scoppiassero manifestazioni di solidarietà per il “cambio di regime”? Ancora una volta le menzogne che hanno diffuso da anni si sono sciolte per l’ennesima volta perché ad occupare le strade del Venezuela in queste ore sono i cittadini che denunciano l’aggressione criminale degli Stati Uniti e chiedono l’immediato rilascio del proprio presidente legittimo.



Sin da sabato, vaste fasce della popolazione venezuelana sono in stato di mobilitazione in strade e piazze di diverse città del paese per denunciare le azioni criminali degli Stati Uniti della notte del 3 gennaio ed esigere la liberazione immediata del presidente costituzionale Nicolás Maduro e della prima combattente Cilia Flores.

📌El pueblo venezolano se moviliza en las calles desde el sábado 3 de enero, rechazando la agresión unilateral de #EEUU🇺🇸 y exigiendo el retorno inmediato del presidente constitucional Nicolás Maduro. pic.twitter.com/OJphwId6yT — teleSUR TV (@teleSURtv) January 4, 2026

Le concentrazioni, che proseguono ininterrotte, esprimono il netto rifiuto popolare all’aggressione diretta contro la sovranità nazionale e all’attacco all’ordine democratico bolivariano.

https://www.instagram.com/reel/DTGbSY0DyH0/?igsh=MTVmaGJsZ3RtMWx1cQ==



Vedete queste immagini su qualche media italiano?

🔴Las manifestaciones denuncian la operación militar estadounidense, que incluyó bombardeos y el secuestro de Maduro y Cilia Flores, una acción sin precedentes contra un jefe de Estado. Estas acciones son calificadas como violaciones graves de la Carta de la #ONU y el Derecho… pic.twitter.com/sJ1NOlcwOv — teleSUR TV (@teleSURtv) January 4, 2026



Non potendole pubblicare questi video senza poi spiegare di aver mentito da anni ai propri lettori a Repubblica, Corriere e simili non resta che la solita tecnica dell’autocensura. E quindi spetta a voi aggirare i muri di gomma della stampa italiana e diffondere il più possibile queste immagini.

Now: Venezuelans pour into the streets demanding the return of their kidnapped president pic.twitter.com/umnzuLTeZQ — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) January 4, 2026

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-venezuela_immense_manifestazioni_popolari_a_sostegno_di_maduro_immagini_totalmente_censurate_dai_media_italiani/45289_64540