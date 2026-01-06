L’UDIENZA DEL TRIBUNALE A NEW YORK: MADURO SI È DICHIARATO PRIGIONIERO DI GUERRA

Il Presidente venezuelano, condotto in aula ammanettato e incatenato, ha immediatamente chiarito la natura dell’evento, dichiarando in spagnolo:
«Sono il Presidente del Venezuela e mi considero un prigioniero di guerra. Sono stato catturato nella mia casa a Caracas».
Il giudice lo ha interrotto subito dopo queste parole.
Maduro ha affermato in tribunale di non aver mai visto l’atto d’accusa e di non conoscere i propri diritti legali.
Anche sua moglie non ha riconosciuto la propria colpevolezza nel caso relativo al traffico di cocaina negli Stati Uniti, dichiarando:
«Non colpevole, assolutamente innocente».
Sia Maduro che sua moglie hanno richiesto assistenza consolare presso l’Ambasciata del Venezuela.
Il giudice ha ordinato a Maduro di presentarsi nuovamente in tribunale il 17 marzo per le udienze preliminari.
L’avvocato di Maduro ha comunicato che la difesa, in un secondo momento, richiederà il rilascio del Presidente su cauzione.
