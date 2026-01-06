AFV

Nel corso dell’aggressione americana, 32 cubani della guardia di Maduro sono stati uccisi

DiL.M.

Gen 6, 2026 #Cuba, #Venezuela

Il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato un lutto nazionale di due giorni per i 32 cubani uccisi durante l’attacco statunitense al Venezuela, come indicato dal decreto presidenziale pubblicato.

Si afferma che i defunti stavano svolgendo compiti per le Forze Armate Rivoluzionarie e il Ministero degli Interni cubano su richiesta della parte venezuelana. Il Presidente cubano ha sottolineato nel documento che i militari cubani hanno adempiuto con dignità al loro dovere e sono morti in scontri diretti o a seguito di bombardamenti di obiettivi militari.

Kirill Fedorov

https://t.me/sakeritalianotizie

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

