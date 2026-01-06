«UN ATTACCO UNILATERALE CONTRO UNO STATO SOVRANO COSTITUISCE UN ATTO DI GUERRA E UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO FEDERALE E INTERNAZIONALE» sindaco di New York, Zohran Mamdani

Foto Wikimedia

«UN ATTACCO UNILATERALE CONTRO UNO STATO SOVRANO COSTITUISCE UN ATTO DI GUERRA E UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO FEDERALE E INTERNAZIONALE»

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ieri ha definito l’operazione in Venezuela «un palese tentativo di cambio di regime».

«Questa mattina mi è stato riferito che le forze armate statunitensi hanno catturato il Presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie, e che è previsto il loro carcere federale qui a New York.

Un attacco unilaterale contro uno Stato sovrano è un atto di guerra e viola il diritto federale e internazionale.

Questo palese tentativo di cambio di regime non riguarda soltanto chi si trova all’estero; colpisce direttamente i newyorkesi, inclusi decine di migliaia di venezuelani per i quali questa città è diventata casa.

La mia priorità assoluta è la loro sicurezza e quella di ogni residente di New York. La mia amministrazione continuerà a monitorare la situazione e a emettere le relative indicazioni».