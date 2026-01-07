IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA HA RITIRATO UNA DELLE ACCUSE CHIAVE CONTRO MADURO

IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA DEGLI STATI UNITI HA DI FATTO RITIRATO UNA DELLE ACCUSE CHIAVE PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE TRUMP: l’affermazione che Nicolás Maduro avesse guidato un sindacato criminale noto come “Cartel de los Soles” (“Cartello dei Soli”) – The New York Times

Come osserva il giornale, dopo l’arresto di Maduro, il Dipartimento di Giustizia, in sordina, ha eliminato dall’atto d’accusa la formulazione secondo cui tale cartello esisterebbe come organizzazione reale e strutturata.

È emerso infatti che “Cartel de los Soles” non è un’organizzazione criminale vera e propria, bensì un termine gergale coniato dai media venezuelani negli anni ‘90 per indicare funzionari corrotti con denaro proveniente dal narcotraffico.

Pur continuando ad accusare Maduro di aver preso parte a un complotto legato al traffico di droga, i pubblici ministeri non affermano più che egli abbia guidato un’organizzazione criminale specifica.

Nel documento aggiornato, l’espressione “Cartel de los Soles” compare soltanto due volte e viene descritta come una «sistema di favoritismi» e una «cultura della corruzione» alimentata dai proventi del narcotraffico. Si precisa inoltre che Maduro, così come il suo predecessore Hugo Chávez, avrebbe partecipato, perpetuato e protetto tale sistema.

