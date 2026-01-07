AFV

Libera la tua mente

Mondo

IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA HA RITIRATO UNA DELLE ACCUSE CHIAVE CONTRO MADURO

DiAFV from TELEGRAM

Gen 7, 2026 #maduro, #USA

IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA DEGLI STATI UNITI HA DI FATTO RITIRATO UNA DELLE ACCUSE CHIAVE PROMOSSE DALL’AMMINISTRAZIONE TRUMP:  l’affermazione che Nicolás Maduro avesse guidato un sindacato criminale noto come “Cartel de los Soles” (“Cartello dei Soli”)  – The New York Times

Come osserva il giornale, dopo l’arresto di Maduro, il Dipartimento di Giustizia, in sordina, ha eliminato dall’atto d’accusa la formulazione secondo cui tale cartello esisterebbe come organizzazione reale e strutturata

È emerso infatti che “Cartel de los Soles” non è un’organizzazione criminale vera e propria, bensì un termine gergale coniato dai media venezuelani negli anni ‘90 per indicare funzionari corrotti con denaro proveniente dal narcotraffico.

Pur continuando ad accusare Maduro di aver preso parte a un complotto legato al traffico di droga, i pubblici ministeri non affermano più che egli abbia guidato un’organizzazione criminale specifica.

Nel documento aggiornato, l’espressione “Cartel de los Soles” compare soltanto due volte e viene descritta come una «sistema di favoritismi» e una «cultura della corruzione» alimentata dai proventi del narcotraffico. Si precisa inoltre che Maduro, così come il suo predecessore Hugo Chávez, avrebbe partecipato, perpetuato e protetto tale sistema.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Cisgiordania, l’IDF irrompe nell’Università di Birzeit e spara contro gli studenti

Gen 7, 2026 L.M.
Mondo

Rivoluzione passiva, terrorismo e doppi standard

Gen 7, 2026 L.M.
Mondo

La leva che non osa dire il suo nome: in Germania scatta la coscrizione camuffata

Gen 7, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Cisgiordania, l’IDF irrompe nell’Università di Birzeit e spara contro gli studenti

Gennaio 7, 2026 L.M.
Mondo

Rivoluzione passiva, terrorismo e doppi standard

Gennaio 7, 2026 L.M.
Mondo

La leva che non osa dire il suo nome: in Germania scatta la coscrizione camuffata

Gennaio 7, 2026 L.M.
Italia Mondo

This Is the PD! Rapimento Maduro, gli USA “agissero così anche con Putin”

Gennaio 7, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: