This Is the PD! Rapimento Maduro, gli USA “agissero così anche con Putin”

Rapimento Maduro. Europarlamentare del PD: gli USA “agissero così anche con Putin”

Elisabetta Gualmini è l’europarlamentare del PD coinvolta nell’inchiesta belga sul cosiddetto “Qatargate” che ha ricevuto dal Parlamento europeo la conferma dell’immunità e quindi oggi non può essere formalmente processata.



Gualmini ha deciso di prendere posizione sull’aggressione Usa contro il Venezuela e il rapimento del presidente eletto Nicolas Maduro con questo messaggio shock sui suoi social.



Ha ragione #Zelensky , se questo e’ quello che gli Americani fanno ai dittatori, agissero cosi’ anche con #Putin. #Trump #Maduro— Elisabetta Gualmini (@gualminielisa) January 3, 2026



Secondo il Gualmini pensiero l’auspicio è quello di rapire a Mosca Vladimir Putin con gli stessi metodi da gangster utilizzati dagli Stati Uniti in Venezuela. Con la piccola eccezione, ma forse questo l’esponente del Pd deve averlo dimenticato, che prima, durante o dopo la Russia può utilizzare circa 1720 testate nucleare strategiche pronte ad essere usate per difendere il proprio presidente legittimo.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-rapimento_maduro_europarlamentare_del_pd_gli_usa_agissero_cos_anche_con_putin/45289_64524