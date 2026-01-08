AFV

GUSTAVO PETRO HA PARAGONATO IL BOMBARDAMENTO USA DI CARACAS ALLE AZIONI DELLA GERMANIA NAZISTA

Gen 8, 2026

IL PRESIDENTE DELLA COLOMBIA GUSTAVO PETRO HA PARAGONATO IL BOMBARDAMENTO STATUNITENSE DI CARACAS ALLE AZIONI DELLA GERMANIA NAZISTA

«Gli Stati Uniti sono il primo Paese nella storia dell’umanità ad aver bombardato la capitale di un Paese sudamericano. 

Né Netanyahu, né Hitler, né Franco, né Salazar lo hanno mai fatto

È una “medaglia” orribile, perché le generazioni sudamericane non dimenticheranno mai questo atto. La ferita rimarrà aperta a lungo. 

La nostra vendetta non deve esistere — anche se i nostri antenati latini sussurrano continuamente nella nostra mente la parola “vendetta”

Ma dobbiamo cambiare i nostri partner commerciali, e l’America Latina deve unirsi, altrimenti verrà trattata come una serva e uno schiavo, e non come il centro vitale del mondo

Dobbiamo convocare un vertice dei presidenti. CELAC oggi non funziona, a causa della regola del consenso unanime: ci sarà sempre un presidente o una presidentessa che preferisce rimanere schiavo di governi stranieri, sognando di inginocchiarsi di nuovo davanti a un re. 

Ma non si può dimenticare la prima capitale sudamericana bombardata — proprio come Guernica, colpita dai bombardieri di Hitler. 

Gli amici non bombardano».


Articoli correlati

Mondo

Le proteste in Iran si allargano, Israele e USA soffiano sul fuoco

Gen 8, 2026 L.M.
AFV Mondo

Il Venezuela decreta sette giorni di lutto in onore dei martiri uccisi dagli Stati Uniti

Gen 8, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Mondo

Studio USA ammette: nel 2025 la Russia è avanzata in Ucraina a ritmo doppio

Gen 8, 2026 L.M.

