L’inviato cinese denuncia quattro “gravi violazioni” USA all’ONU e chiede il rilascio immediato di Maduro e di sua moglie

Al Consiglio di Sicurezza, l’ambasciatore Sun Lei condanna i raid statunitensi sul Venezuela e il sequestro di Nicolás Maduro e Cilia Flores, denunciando violazioni della Carta ONU. Pechino chiede il rilascio immediato e un ritorno al dialogo politico.

Global Times – 6 gennaio 2026

Dichiarazioni sul Venezuela dell’Ambasciatore Sun Lei, Chargé d’Affaires a.i. della Missione Permanente della Repubblica Popolare Cinese presso le Nazioni Unite, alla riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’ONU

Signor Presidente,

la Cina sostiene il Consiglio di Sicurezza nella convocazione di una riunione d’emergenza riguardo ai raid militari statunitensi contro il Venezuela. Ringraziamo la Sottosegretaria Generale Rosemary DiCarlo per aver dato lettura del briefing del Segretario Generale António Guterres. Ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni dei relatori e do il benvenuto a questa riunione al Rappresentante Permanente del Venezuela e ai rappresentanti di altri Paesi.

Il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno lanciato in modo palese raid militari su larga scala contro il Venezuela, hanno sequestrato con la forza il Presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie e li hanno portati fuori dal Paese. Hanno affermato che avrebbero “gestito” il Venezuela e non hanno nemmeno escluso il lancio di una seconda ondata di operazioni militari su scala ancora più ampia. La Cina è profondamente scioccata e condanna con forza questi atti unilaterali, illegali e prepotenti da parte degli Stati Uniti.

Da tempo la comunità internazionale ha espresso ripetutamente gravi preoccupazioni per le sanzioni, il blocco e le minacce di uso della forza da parte degli Stati Uniti contro il Venezuela. Il Consiglio ha convocato due riunioni d’emergenza, durante le quali il Segretario Generale Guterres, molti membri del Consiglio e Paesi della regione e non solo hanno chiesto all’unanimità di rispettare la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, mantenere calma e moderazione, risolvere le controversie in modo pacifico, ridurre le tensioni e salvaguardare la stabilità regionale.

Tuttavia, in quanto membro permanente del Consiglio, gli Stati Uniti hanno ignorato le gravi preoccupazioni della comunità internazionale, hanno calpestato in modo arbitrario la sovranità, la sicurezza e i legittimi diritti e interessi del Venezuela, e hanno violato gravemente i principi dell’uguaglianza sovrana, della non ingerenza negli affari interni, della soluzione pacifica delle controversie internazionali e del divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali. Questi principi costituiscono i fondamenti della Carta delle Nazioni Unite e rappresentano la pietra angolare per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Gli Stati Uniti hanno posto il proprio potere al di sopra del multilateralismo e l’azione militare al di sopra degli sforzi diplomatici, ponendo una grave minaccia alla pace e alla sicurezza in America Latina e nei Caraibi, e perfino a livello globale. La Cina si oppone fermamente a tutto ciò, e anche la comunità internazionale ha espresso ampie e profonde preoccupazioni e una forte condanna.

Esortiamo gli Stati Uniti ad ascoltare la voce schiacciante della comunità internazionale, a rispettare il diritto internazionale e i fini e principi della Carta delle Nazioni Unite, a cessare di violare la sovranità e la sicurezza di altri Paesi, a smettere di rovesciare il Governo del Venezuela e a tornare sul percorso di una soluzione politica attraverso dialogo e negoziati. Chiediamo agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del Presidente Maduro e di sua moglie e di rilasciarli immediatamente. Sosteniamo il Consiglio nell’adempimento della sua responsabilità primaria di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, e sosteniamo tutti gli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite e dei Paesi e delle organizzazioni regionali che contribuiscano a promuovere il dialogo e a ridurre l’escalation della situazione.

Signor Presidente,

le lezioni della storia sono un monito severo. I mezzi militari non sono la soluzione ai problemi, e l’uso indiscriminato della forza non farà che generare crisi più grandi. Gli Stati Uniti hanno aggirato il Consiglio per lanciare operazioni militari contro l’Iraq, hanno attaccato in modo palese gli impianti nucleari dell’Iran e hanno imposto sanzioni economiche, raid militari e perfino occupazioni armate contro molteplici Paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Queste azioni hanno causato conflitti persistenti, instabilità e immense sofferenze per la gente comune. Tali azioni hanno portato pace e stabilità? Hanno portato sviluppo e prosperità? La comunità internazionale lo vede chiaramente.

Il Venezuela è uno Stato sovrano indipendente e ha ogni diritto di difendere la propria sovranità e la propria dignità nazionale. I Paesi dell’America Latina e dei Caraibi sono forze importanti nel mantenimento della pace e della stabilità mondiale e nella promozione dello sviluppo e della prosperità globali, e hanno ogni diritto di scegliere in modo indipendente i propri percorsi di sviluppo e i propri partner. Nessun Paese può agire come poliziotto del mondo, né alcun Paese può presumere di essere il giudice internazionale. La Cina sostiene fermamente il Governo e il popolo del Venezuela nel salvaguardare sovranità, sicurezza e legittimi diritti e interessi. Sosteniamo con determinazione i Paesi della regione nel difendere lo status dell’America Latina e dei Caraibi come zona di pace. Chiediamo che gli Stati Uniti cambino rotta, pongano fine alle loro pratiche di prepotenza e coercizione e sviluppino relazioni e cooperazione con i Paesi della regione sulla base del rispetto reciproco, dell’uguaglianza e della non ingerenza negli affari interni.

La Cina è pronta a lavorare con i Paesi della regione e con la comunità internazionale per rafforzare solidarietà e cooperazione, difendere equità e giustizia e salvaguardare congiuntamente pace e stabilità in America Latina e nei Caraibi.

La ringrazio, Signor Presidente.

Giulio Chinappi – World Politics Blog