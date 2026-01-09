La sfida dei Brics: creare istituzioni globali al passo con la crescita economica

«Detroit Industry», dipinto da Diego Rivera nel 1932. Wikimedia Commons. Public Domain.

Per il professore della City University of New York, la scommessa del XXI secolo non è solo riequilibrare il potere economico, ma ridefinire i modelli che lo governano.

Branko Milanovic

L’ex capo economista della Banca mondiale riflette sul profondo scarto che si è aperto tra il potere economico globale e l’assetto delle istituzioni chiamate a governarlo. A partire dallo spostamento del baricentro della crescita verso l’Asia e dall’ascesa della Cina, Milanović mostra come la persistente sproporzione nei meccanismi di rappresentanza del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale non sia solo una questione di diritti di voto. Per l’economista serbo-americano rappresenta il sintomo di una crisi più ampia della governance economica internazionale. In questo quadro, il tentativo dei Brics di dar vita a nuove istituzioni multilaterali appare ancora incerto. La vera posta in gioco resta la capacità di definire modelli, linguaggi e criteri di legittimità del pensiero economico nel XXI secolo.

IN BREVE

Baricentro economico La crescita globale si è spostata in Asia: la Cina ha superato gli Usa in termini di Pil a parità di potere d’acquisto, mentre India e Indonesia scalano la produzione mondiale.

Istituzioni fuori tempo Fmi e Banca Mondiale riflettono ancora gli assetti del 1944, con una rappresentanza asiatica molto inferiore al peso economico reale dell’area.

Il nodo del veto Secondo Milanović, La vera criticità non sono i voti formali ma il potere di blocco del 15%, oggi prerogativa esclusiva degli Usa, che condiziona la governance globale.

Brics e nuove istituzioni La New Development Bank e la Aiib sono i primi tentativi di alternativa all’ordine esistente, ma restano in una fase iniziale e con risonanza limitata.

Oltre l’egemonia Usa La sfida è superare il Washington Consensus, definendo nuovi modelli di sviluppo che riflettano le reali dinamiche economiche del XXI secolo.

Nel corso degli ultimi decenni, il mondo ha subito una trasformazione profonda nella distribuzione dell’attività economica e, in misura meno drammatica, nella distribuzione del potere politico tra i Paesi. L’ascesa dell’Asia, e in particolare della Cina, ha spostato il centro della crescita economica verso l’Asia orientale e meridionale. Secondo i World Development Indicators della Banca mondiale, già nel 2015 il Pil complessivo della Cina, misurato a parità di potere d’acquisto, aveva superato quello degli Stati Uniti (dati aggiornati a ottobre 2025).

Oggi la Cina produce circa il 20% della produzione globale di beni e servizi, mentre gli Stati Uniti solamente il 15%. (Si tratta, incidentalmente, della quota più elevata detenuta dalle due principali economie mondiali dai primi anni Cinquanta, periodo dal quale il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno iniziato a raccogliere i dati.)

Cambiamenti simili, calcolati utilizzando lo stesso database, si riscontrano anche nel caso di altre economie asiatiche. A metà degli anni Ottanta, il Regno Unito e l’India contribuivano entrambi per circa il 3% della produzione mondiale. Oggi la quota dell’India è pari all’8%, mentre quella del Regno Unito è scesa al 2%. Le quote di Indonesia e Paesi Bassi, che attorno al 1980 erano equivalenti (1,2% della produzione globale), mostrano ora un divario significativo: quella dell’Indonesia è oggi tre volte più alta rispetto a quella olandese.

Se si considerano i tre Paesi asiatici più popolosi (India, Cina e Indonesia), essi contano complessivamente circa 3,1 miliardi di persone, ovvero quasi il 40% della popolazione mondiale. La loro quota combinata nella produzione globale è del 30%. Le loro esportazioni totali ammontano a 4,6 trilioni di dollari (ai tassi di cambio di mercato) su 25 trilioni di dollari di esportazioni globali, cioè il 19% (dati World Development Indicators).

La sede del Fondo monetario internazionale, a Washington. Foto Carol M. Highsmith. Wikimedia Commons. Public Domain.

Questi tre Paesi, tuttavia, detengono meno del 10% dei diritti di voto nel Fmi, secondo una ripartizione delle quote che non viene aggiornata dal 2008. Se includiamo altri grandi Paesi asiatici come Pakistan, Bangladesh e Vietnam, la sproporzione tra l’importanza economica dell’Asia e la sua rappresentanza all’interno delle organizzazioni economiche multilaterali risulta impressionante. Questo non è un tema nuovo: è stato dibattuto per anni, con solo un successo molto modesto nel tentativo di affrontarlo.

Entro certi limiti, le quote di voto nel Fmi e nella Banca Mondiale non contano poi così tanto. Ciò che conta è disporre di un potere di blocco, che richiede il 15% delle quote, e che al momento solo gli Stati Uniti possiedono. Un riallineamento delle quote del Fondo monetario al reale peso economico dei Paesi potrebbe privare gli Stati Uniti del potere di veto e, soprattutto, consentire a una coalizione di Paesi del Sud globale di esercitarlo congiuntamente.

Ma la questione più importante riguarda la decisione se riformare in modo radicale le organizzazioni economiche internazionali esistenti oppure crearne di nuove, che possano riflettere meglio l’attuale distribuzione del potere economico e le politiche economiche che si sono dimostrate efficaci. Quest’ultimo aspetto non si riduce a una questione di diritti di voto, ma riguarda il soft power che si esercita nella definizione stessa del pensiero economico.

La Cina e i Brics hanno compiuto alcuni primi passi nella direzione della creazione di nuove istituzioni, in particolare fondando la New Development Bank (nata dalla partecipazione di tutti i Paesi Brics) e la Asian Infrastructure Investment Bank. Tuttavia, entrambe sono ancora in una fase iniziale, con una risonanza globale limitata.

La Cina e il Sud globale non hanno esperienza nella creazione di questo tipo di istituzioni. Come mostra il libro di Mark Mazower, Governing the World, tutte le istituzioni internazionali, dall’Unione postale fondata nella seconda metà del XIX secolo all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Oil) creata dopo la Prima guerra mondiale, fino alla Banca mondiale e al FMI nel 1944, sono state istituite dalle potenze occidentali.

Il Mount Washington Hotel, sede nel 1944 della Conferenza di Bretton Woods. Foto di Sven Klippel. Licenza CC BY-SA 2.5.

Alla conferenza di Bretton Woods del 1944, nonostante la partecipazione formale di molti Paesi (ad esempio Egitto, Iraq e India ancora sotto controllo effettivo o formale britannico), e della Cina (rappresentata da un governo che controllava solo parte del territorio), il potere decisionale risiedeva saldamente nelle mani di Stati Uniti e Regno Unito.

La questione che i Paesi Brics devono affrontare oggi è come «imparare» l’arte di progettare organizzazioni internazionali che riconoscano le nuove realtà economiche e politiche, dando al contempo voce sufficiente sia alle potenze occidentali, il cui ruolo non è più quello di 80 anni fa, sia alle molte nazioni più piccole. Particolarmente importante è una migliore inclusione e una maggiore capacità di influenza per i Paesi africani che, in termini demografici, rappresentano l’unica area del mondo in forte crescita.

Esiste anche un altro compito, particolarmente rilevante per la Cina. Il riaggiustamento del potere economico globale implica che, negli ultimi 50 anni, i Paesi con maggiore successo economico siano Paesi asiatici. La domanda è come trasmettere la conoscenza di ciò che funziona nello sviluppo economico ad altri Paesi più poveri e, in termini di reddito pro capite, molto indietro rispetto alla Cina.

Il percorso della Cina verso lo status di Paese a reddito medio-alto è stato, sotto molti aspetti, specifico e fortemente condizionato da circostanze interne. Tra questi fattori rientrano la capacità di decentralizzare i processi decisionali e testare nella pratica cosa funziona, il ruolo rilevante dello Stato in alcuni settori e la possibilità di attuare decisioni economiche cruciali grazie a un potere esecutivo forte, accompagnato da ampie campagne anticorruzione.

Summit dei Brics a Rio de Janeiro, il 7 luglio 2025. Wikimedia Commons. Public Domain.

Queste non sono caratteristiche facilmente replicabili altrove. È importante cercare di distillare quali elementi delle politiche economiche cinesi possano essere applicati in altri contesti e dove essi potrebbero auspicabilmente produrre risultati simili in termini di crescita economica.

Non si tratta di un compito facile. Non solo richiede di individuare quali siano stati i principali motori della crescita cinese, ma anche di selezionare quelli dal carattere più generale. Nonostante le numerose semplificazioni o esagerazioni a proposito del Washington Consensus (il protocollo di riforme neoliberiste promosso dalle istituzioni finanziarie globali, ndr), i suoi precetti erano chiari e talmente generali (e astratti) da poter essere applicati tanto in un Paese povero come il Mali quanto in uno ricco come la Corea del Sud.

Un’enfasi eccessiva su alcuni principi (la privatizzazione della maggior parte delle attività, comprese quelle con forti esternalità o potere monopolistico, o l’eliminazione dei controlli sui movimenti di capitale) è stata un limite del Washington Consensus, ma la sua natura generale ne costituiva un punto di forza.

Spetta alla Cina e agli economisti che studiano l’esperienza cinese elaborare una lista analoga di obiettivi e principi economici che rifletta molto meglio quali politiche funzionano nel XXI secolo rispetto al Washington Consensus, originariamente definito negli anni Ottanta in risposta alla crisi dei pagamenti dell’America Latina.

Articolo originale pubblicato su: https://branko2f7.substack.com/p/how-to-frame-an-economic-blueprint (traduzione dall’inglese a cura di Krisis).