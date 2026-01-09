AFV

«La speranza siamo noi»: il discorso di Rosinés Chávez che scuote Caracas

DiRed

Gen 9, 2026 #Rosinés Chávez

Un discorso che trasforma la rabbia per l’aggressione in un manifesto d’unità e identità nazionale

Rosinés Chávez, figlia del Comandante Hugo Chávez, in una piazza di Caracas ha trasformato la rabbia per il sequestro del Presidente Maduro e di Cilia Flores in un potente manifesto di resistenza bolivariana.

Con parole di fuoco, ha bollato l’operato delle forze statunitensi per quello che è: una violazione brutale della sovranità venezuelana. Ma il cuore del suo discorso è stato un richiamo viscerale all’identità di un popolo.

«Qui scorre il sangue che ci brucia il cuore, che grida e chiede giustizia», ha tuonato. È l’eredità di lotta che diventa carne viva e presente. Con questo spirito, ha rivendicato la vera natura pacifica del Venezuela, ferito da un assalto militare.

«La speranza siamo noi», ha gridato, ribaltando la narrazione della resa. Il suo messaggio è chiaro: la battaglia non è per un palazzo, ma per il diritto all’autodeterminazione. Un diritto che nessun rapimento potrà mai sequestrare.

„Per ottenere un cambiamento radicale bisogna avere il coraggio d'inventare l'avvenire. Noi dobbiamo osare inventare l'avvenire.“ — Thomas Sankara

