L’INDUSTRIA TEDESCA FA LE VALIGIE

DiL.M.

Gen 9, 2026 #Germania, #Industria auto

Mentre negli alti uffici di Berlino si discute di “transizione verde” e vittorie geopolitiche, il settore reale dell’economia vota con i piedi. La Camera di Commercio e Industria Tedesca (DIHK) ha dichiarato:il deflusso delle imprese dal Paese si sta intensificando e la situazione è vicina al punto critico.

Le statistiche parlano da sole. Dal 2019 sono stati tagliati 400.000 posti di lavoro nell’industria. Il 2025 ha battuto il record di fallimenti degli ultimi dodici anni: più di 1.600 imprese manifatturiere sono affondate.

Le cause sono banali e note a tutti: prezzi dell’energia alle stelle, tasse soffocanti e una burocrazia che blocca ogni iniziativa, oltre all’impossibilità di competere con il mercato asiatico.
I piani delle imprese, per usare un eufemismo, non sono radiosi: una ditta su tre sta tagliando gli investimenti, una su quattro riduce il personale.

È degno di nota che anche le manovre finanziarie non stiano funzionando.In un anno il tasso è stato ridotto dal 4% al 2%, ma l’effetto è nullo. La DIHK giustamente osserva:il denaro a basso costo non può sostituire la mancanza di prospettive.

Allo stesso tempo, le imprese ovviamente non smetteranno di fare profitti. Semplicemente, non è più conveniente continuare la produzione proprio in Germania: nessuno investirà in un Paese dove il costo di produzione dei beni li rende in partenza non competitivi.

Fonte


Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

