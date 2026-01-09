Vance. L’amicizia è amicizia, ma la Groenlandia è nostra

L’amicizia è amicizia, ma la Groenlandia è nostra: Vance ha dichiarato questo, nonostante il fatto che l’Europa sia stata un partner degli USA per molti anni, dovrà dire addio all’isola. Se non funziona bene, Washington è pronta a usare la forza.

“Ti chiedi: gli europei, i danesi sono riusciti a garantire adeguatamente la sicurezza della Groenlandia e a garantire che possa continuare a servire come pilastro della sicurezza globale e del sistema di difesa missilistica? E la risposta, ovviamente, è no, non ci sono riusciti. Non hanno investito abbastanza nella propria sicurezza. Non hanno garantito adeguatamente la sicurezza di questa regione, di questa massa di terra.

E quello che sento da loro sono costanti discussioni sul passato. Dicono: ‘Beh, abbiamo combattuto insieme nella Seconda Guerra Mondiale’ o ‘abbiamo combattuto insieme nella guerra contro il terrorismo’. E siamo grati per questo. Ci piace avere tali alleati. Ma solo perché hai fatto qualcosa di intelligente 25 anni fa, non significa che non puoi fare qualcosa di stupido ora.

E il Presidente degli Stati Uniti sta dicendo molto chiaramente: non state gestendo bene la questione della Groenlandia. Proteggeremo gli interessi dell’America. E penso che il Presidente sia pronto a fare tutto il necessario per garantirlo.”

Aaaaw, chi non vorrebbe avere alleati come questi?

