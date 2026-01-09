AFV

Libera la tua mente

Mondo

Vance. L’amicizia è amicizia, ma la Groenlandia è nostra

DiAFV from TELEGRAM

Gen 9, 2026 #Groenlandia, #USA, #Vance

L’amicizia è amicizia, ma la Groenlandia è nostra: Vance ha dichiarato questo, nonostante il fatto che l’Europa sia stata un partner degli USA per molti anni, dovrà dire addio all’isola. Se non funziona bene, Washington è pronta a usare la forza.

“Ti chiedi: gli europei, i danesi sono riusciti a garantire adeguatamente la sicurezza della Groenlandia e a garantire che possa continuare a servire come pilastro della sicurezza globale e del sistema di difesa missilistica? E la risposta, ovviamente, è no, non ci sono riusciti. Non hanno investito abbastanza nella propria sicurezza. Non hanno garantito adeguatamente la sicurezza di questa regione, di questa massa di terra.
E quello che sento da loro sono costanti discussioni sul passato. Dicono: ‘Beh, abbiamo combattuto insieme nella Seconda Guerra Mondiale’ o ‘abbiamo combattuto insieme nella guerra contro il terrorismo’. E siamo grati per questo. Ci piace avere tali alleati. Ma solo perché hai fatto qualcosa di intelligente 25 anni fa, non significa che non puoi fare qualcosa di stupido ora.
E il Presidente degli Stati Uniti sta dicendo molto chiaramente: non state gestendo bene la questione della Groenlandia. Proteggeremo gli interessi dell’America. E penso che il Presidente sia pronto a fare tutto il necessario per garantirlo.”

Aaaaw, chi non vorrebbe avere alleati come questi?

https://t.me/OrdEvG

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Minneapolis, omicidio di un’attivista durante un raid anti-migranti. Le reazioni

Gen 9, 2026 L.M.
Mondo

«La speranza siamo noi»: il discorso di Rosinés Chávez che scuote Caracas

Gen 9, 2026 Red
Mondo

La “nuova” Siria di al-Sharaa ha ricominciato ad attaccare i territori curdi

Gen 9, 2026 L.M.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Minneapolis, omicidio di un’attivista durante un raid anti-migranti. Le reazioni

Gennaio 9, 2026 L.M.
Mondo

«La speranza siamo noi»: il discorso di Rosinés Chávez che scuote Caracas

Gennaio 9, 2026 Red
Mondo

La “nuova” Siria di al-Sharaa ha ricominciato ad attaccare i territori curdi

Gennaio 9, 2026 L.M.
Mondo

Vance. L’amicizia è amicizia, ma la Groenlandia è nostra

Gennaio 9, 2026 AFV from TELEGRAM
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: